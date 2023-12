Vila Pantanal se une para reconstruir vidas após incêndio devastador

Vila Pantanal se mobiliza para ajudar famílias que perderam tudo em incêndio

Moradores da Vila Pantanal, no bairro Alto Boqueirão, em Curitiba, estão mobilizados nesta terça-feira (5) para ajudar as sete famílias que perderam após o grande incêndio que atingiu a região. De acordo com líderes comunitários, o principal objetivo é a arrecadação de materiais de construção, para que os atingidos possam começar a reconstruir as vidas.



O incêndio aconteceu na noite desta segunda-feira (4). De acordo com o relato de moradores, um homem teria colocado fogo em materiais recicláveis e as chamas se espalharam rapidamente para as outras residências. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso, uma vez que o Corpo de Bombeiros não descarta problemas elétricos.

De acordo com o pastor Nilton Cesar, a ajuda tem como objetivo evitar com que os moradores permaneçam na rua.

“Desde ontem, estamos buscando trazendo socorro a essas famílias. A princípio, a prioridade é a reconstrução dos lares, para que não fiquem ao léu. Nosso pedido é por materiais de construção, mas nossa base também está recebendo doação de mobílias, móveis”, explicou.

Cesar também divulgou o PIX da associação, que ajuda no direcionamento de recursos para os afetados: 41 984758406.

Assistência da Prefeitura de Curitiba

A Prefeitura de Curitiba informou que equipes seguem com a assistência na Vila Pantanal. O incêndio destruiu quatro casas e desabrigou sete famílias. Apesar do incidente, nenhuma das 35 pessoas afetadas ficou ferida.

A maioria das famílias foi abrigada na casa de parentes e apenas três moradores preferiram o acolhimento na Igreja Missões da Última Hora, localizada na mesma área.

Na manhã desta terça-feira (5/12), equipes do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Alto Boqueirão, da Fundação de Ação Social (FAS) e da Companhia de Habitação de Curitiba (Cohab) voltaram ao local para fazer o cadastramento das famílias atingidas e levantar as necessidades de cada uma delas.

Com o cadastro, a FAS encaminhará os pedidos ao Disque Solidariedade, que possui estoque de roupas e móveis. A fundação também vai orientar as famílias que tiveram os documentos pessoais perdidos no incêndio.

