“Grande incêndio destrói casas e depósito de recicláveis em Curitiba: Veja as imagens impressionantes no Blog Plantão de Polícia”

Incêndio atinge casas e depósito de recicláveis em Curitiba

Na noite desta segunda-feira, 4 de dezembro, um incêndio atingiu três casas e um depósito de recicláveis na Vila Pantanal, no bairro Boqueirão, em Curitiba. Os bombeiros foram acionados e, inicialmente, a informação era de que aproximadamente 7 casas estariam em chamas. Uma das casas era mista. Felizmente, não houve vítimas, mas os prejuízos financeiros foram significativos.

Ainda não foram determinadas as causas do incêndio, porém, de acordo com testemunhas, moradores que trabalhavam com materiais reciclados costumavam fazer fogueiras próximas ao depósito. Além disso, a precariedade do sistema elétrico não descarta a possibilidade de uma causa acidental, já que o fogo pode ter atingido a fiação.

Para combater o incêndio, foram enviados para o local os seguintes ABTRs: Boqueirão, Bairro Novo, CT do Portão, Oficial de Área e Oficial Supervisor. Como o CT não conseguiu chegar até o local, foi acionado o ABTR de São José do Pinhais, da Região Metropolitana de Curitiba.

Ao chegarem no local, os bombeiros constataram que se tratava de um armazém com grande quantidade de materiais recicláveis. O fogo já havia atingido três residências, sendo que duas estavam completamente destruídas e uma parcialmente, totalizando uma área de aproximadamente 500m².

Para garantir a segurança dos moradores, a Polícia Militar e a Guarda Municipal isolaram a área. Além disso, uma equipe terceirizada da Copel foi acionada para minimizar os riscos elétricos provenientes de ligações clandestinas. Também foi realizado o controle do perímetro das casas vizinhas, a fim de evitar que o fogo se alastrasse.

Fonte: www.bemparana.com.br