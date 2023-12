Rompimentos e interligações de rede afetam abastecimento de água em Curitiba e São José dos Pinhais – Confira as informações!

Rompimento de adutora afeta abastecimento em bairros de Curitiba

No dia 06/12, a Sanepar informa que ocorreu o rompimento de uma adutora na Avenida Estados Unidos, em Curitiba, o que pode afetar o abastecimento de água nos bairros Barreirinha, Ahú, Boa Vista, São Lourenço, Cachoeira e Abranches. A previsão é que a manutenção seja concluída por volta do meio-dia, com normalização do abastecimento prevista para as 18 horas.

Interligação de rede afeta abastecimento de água no Capão Raso e no Atuba

No dia 06/12, a Sanepar realizará interligações de rede em Curitiba, o que pode afetar o abastecimento de água em partes do Capão Raso e no Atuba. A interligação terá início às 8 horas, no Atuba, com normalização prevista para as 20 horas. Já na Rua Jaime Rodrigues Rocha, no Capão Raso, a interligação ocorrerá a partir das 13 horas, com normalização do abastecimento às 18 horas.

Rompimento de adutora afeta abastecimento em São José dos Pinhais

No dia 06/12, houve o rompimento de uma adutora na Avenida Guatupê, em São José dos Pinhais, o que pode afetar o abastecimento de água nos bairros Guatupê, Academia, Cristal e Ipê. A previsão é que a manutenção seja concluída por volta das 16 horas, com normalização do abastecimento prevista para as 17 horas.

Interligação de rede afeta abastecimento de água no Bairro Bom Jesus

No dia 06/12, a Sanepar realizará interligações de rede em São José dos Pinhais, o que pode afetar o abastecimento de água no Bairro Bom Jesus. A interligação será feita das 8h às 16h, com normalização prevista para as 20 horas. É importante fazer uso racional da água, principalmente para os clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. De acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas, armazenando pelo menos 500 litros.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Para mais informações, você pode utilizar o aplicativo para celular Sanepar Mobile.

Fonte: plantao190.com.br