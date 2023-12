“Bar Stuart, o mais antigo do Paraná, fecha as portas temporariamente e promete reabrir em janeiro sob nova direção”

Bar Stuart, no Centro, deve reabrir em janeiro sob nova direção: muita história (Franklin de Freitas)

O dia de ontem foi marcado por despedidas em Curitiba. Primeiro, o Goethe-Institut comunicou que estaria encerrando suas atividades presenciais na cidade a partir de janeiro de 2024, passando a oferecer cursos de alemão apenas no formato online. Depois, descobriu-se ainda que o Bar Stuart, o mais antigo do Paraná com 119 anos de história, havia feito uma despedida silenciosa no último domingo: vendido recentemente, a casa fecha as portas por alguns meses e passará por uma reforma antes de reabrir sob nova direção.

Nos últimos anos, inclusive, a “despedida” de pessoas jurídicas tornou-se mais frequente na Capital, em grande medida por conta dos impactos econômicos da pandemia de Covid-19. Prova disso é que entre janeiro de 2020 e outubro de 2023, segundo informações do Mapa de Empresas (do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços – MDIC), um total de 106.962 empresas de diferentes portes fecharam as portas no Paraná.

Isso significa que, a cada dia, uma média de 76 empresas encerram suas atividades em Curitiba, um número que vem crescendo ano a ano. Em 2020, por exemplo, 18.560 estabelecimentos haviam fechado suas portas ao longo de todo o ano na cidade. Já em 2023, até outubro, já foram 32.016 extinções, número superior também ao registrado em 2022 (30.293) e 2021 (26.093).

E uma parte dessas dessas pessoas jurídicas que foram extintas eram já tradicionais em Curitiba, em alguns casos verdadeiros ícones da cidade. Abaixo, então, o Bem Paraná recorda alguns desses marcantes casos ocorridos nos últimos anos, contando também o que aconteceu com cada uma das empresas citadas e o espaço onde elas operavam.

Bar Stuart

Com pelo menos 119 anos de história, o Bar Stuart é o mais antigo não só de Curitiba, mas de todo o Paraná. No domingo, porém, abriu as portas pela última vez e não deve as reabrir tão cedo: a empresa foi vendida para novos proprietários, que devem reformar o espaço nos próximos meses e reabrir o bar no próximo ano. A tendência, inclusive, é que o nome “Stuart” siga vivo, bem como devem ser mantidos pratos e drinks já tradicionais da casa.

Goethe Institut

O Goethe-Institut Curitiba anunciou ontem que encerrará as atividades presenciais na capital paranaense. A partir de janeiro de 2024, então, a instituição passará a ofercer oportunidades para a continuação dos cursos de alemão apenas no formato online. Já o acervo da bibliteca do instituto (materiais que não serão destinados para instituições parceiras) está sendo oferecido para retirada gratuita, o que inclui jornais, revistas, CDs e livros.

Móveis Capão Raso

Após 52 anos de história, a Móveis Capão Raso encerrou suas atividades em setembro do ano passado, prometendo que a despedida seria um “até breve”. Até hoje, no entanto, a retomada não aconteceu e o imóvel onde ficava a empresa, na Av. República Argentina, 5140, permanece vago.

PolloShop do Alto da XV

Ainda no começo da crise sanitária, em abril de 2020, o PolloShop do Alto da XV anunciou que estaria encerrando suas atividades comerciais após 25 anos. O shopping estaria enfrentando dificuldades desde 2014 e acabou se despedindo em meio ao surto de Covid-19, após os administradores não conseguirem renegociar a locação do imóvel e a crise financeira da empresa se agravar. Poucos meses depois, em outubro, foi inaugurado no mesmo espaço o Alto da XV Mall.

Colégio Nossa Senhora Esperança

No final de outubro último o colégio localizado no bairro Prado Velho anunciou aos pais de alunos que estaria fechando as portas em 2024, após 61 anos educando Curitiba. “Nós não queríamos fechar a escola, mas ficou impossível dar continuidade à prestação de serviços. Não conseguimos nos recuperar dos reflexos da pandemia, quando enfrentamos grande dificuldade”, declarou na época, em entrevista ao Bem Paraná, a irmã Ziolde, da Associação Brasileira Cultural e Beneficente (ABCB) das Irmãs Franciscanas Bernadinas.

TecPUC

O Centro de Educação Profissional Irmão Mário Cristóvão (TECPUC) anunciou em setembro deste ano que encerrará as atividades em Curitiba no fim de 2023, dando fim a uma história de 30 anos. A decisão impactou 370 alunos do ensino médio integrado, que a partir de 2024 terão de se transferir para outras escolas na capital.

Bar do Pudim

Após 52 anos de funcionamento, o Bar do Pudim, que ficava localizado em frente à Praça do Gaúcho, encerrou suas atividades em maio de 2020. Segundo os antigos proprietários, o fechamento do estabelecimento já vinha sendo planejado há dois anos e antes mesmo da pandemia de Covid-19 chegar ao Brasil o encerramento das atividades já havia sido definido. Hoje, no mesmo lugar onde antes funcionava o Bar do Pudim opera hoje O Pinhão Bar.

Millenium Clube

A tradicional balada que funcionava em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), fechou as portas em março deste ano. Fundada em 1990, ela teve até de fazer duas festas de despedida, tamanha a comoção popular após o anúncio do fechamento.

Sistema X

A danceteria reinou por 35 anos em Curitiba e se tornou a balada mais tradicional da cidade. Em abril de 2020, porém, deu adeus aos clientes por conta de uma crise financeira que se agravou com a pandemia de Covid-19. Em outubro último, no entanto, a empresa anunciou as redes soc

