Funcionário desaparece misteriosamente em farmácia de Curitiba; família busca ajuda para encontrá-lo

Funcionário querido de farmácia desaparece no Pinheirinho; família pede ajuda para encontrá-lo

Colaboradores de uma farmácia no bairro Pinheirinho, em Curitiba, estão preocupados com o sumiço de um colega desde a última quinta-feira (30). Morador do bairro Umbará, Gelson Raimundo de Almeida desapareceu após pedir ao chefe para resolver problemas no banco por volta do meio-dia. A família do homem de 58 anos pede ajuda para encontrá-lo.

Gelson Raimundo de Almeida tem 58 anos. Ele desapareceu na última quinta-feira (30). Foto: Colaboração/Banda B

Preocupação dos colaboradores

Tereza Iackowski, ex-mulher de Almeida, explicou que o homem trabalha como balconista há mais de 30 anos na mesma farmácia. A dona de casa citou problemas na relação que levou à separação.

Desde maio, ambos vivem em casas separadas, sendo que ela mora em Mandirituba, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), e possuem uma boa convivência por conta da criação dos filhos, que, atualmente, já são adultos.

Na quarta-feira (29), ele saiu com o carro e fez uma “tortura psicológica” comigo por meio de chamadas de vídeo. Eu não sei se é por conta da separação, mas, nos últimos tempos, ele tem feito muita pressão em cima de mim para tentar voltar. Na quinta-feira, ele foi trabalhar, embora tenha falado comigo à noite inteira. Mas conversei com ele de manhã e estava tudo bem, tentei acalmá-lo. Disse para ele voltar para casa, já que nosso filho estava preocupado, e depois conversaríamos.

Tereza Iackowski, ex-mulher de Almeida, em entrevista à Banda B.

Último paradeiro conhecido

A ex-mulher relatou que o homem não tinha problemas no banco para serem resolvidos. Gelson teria sido visto pela última vez após ir a uma loja de materiais de construção, que seria de um inquilino. No local, de acordo com Tereza, ele comprou alguns objetos e falou ao comerciante que “iria acampar”.

Alguém poderia ter segurado ele, mas na hora as pessoas não pensam. Poderiam falar: “espera aí, onde que você vai?”; “vamos conversar?”. Mas ele pegou e saiu. Ninguém sabe para onde ele foi. E, desde então, não há mais notícias.

Tereza Iackowski, ex-mulher de Almeida, em entrevista à Banda B.

Impacto na farmácia

Tereza relatou que o homem era muito querido na farmácia onde trabalha. Além disso, Almeida seria conhecido por ações solidárias no bairro Pinheirinho.

Na farmácia, eles não estão conseguindo nem trabalhar, de tanta procura e pergunta por ele. Muita gente está chorando. Realmente, está demais. Ele é braço-direito do chefe, a farmácia tem muito movimento. Então, todos estão preocupados. Não só eu, mas meus dois filhos, vizinhos, amigos, etc.; todos estão travados.

Tereza Iackowski, ex-mulher de Almeida, em entrevista à Banda B.

Investigação em andamento

A Polícia Civil investiga o desaparecimento de Almeida. Caso você tenha informações sobre o paradeiro do balconista de farmácia, entre em contato com a Divisão de Homicídios pelo número (41) 3261-6000.

Banner de divulgação da Polícia Civil sobre o desaparecimento de Gelson Raimundo de Almeida. Foto: Divulgação/Polícia Civil

Posicionamento da Polícia Civil

A Banda B procurou a Polícia Civil para obter um posicionamento sobre as investigações do paradeiro de Almeida. A matéria será atualizada assim que houver o retorno.

