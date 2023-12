Nova loja em Curitiba oferece consultoria personalizada para maximizar a produtividade e rentabilidade de caminhões

Nova loja oferece consultoria personalizada a clientes que buscam maximizar a produtividade e rentabilidade de seus caminhões

O Grupo SVD, referência em soluções logísticas no Brasil, inaugura uma mega loja de acessórios em Curitiba, PR, com área construída de 500 metros quadrados. A instalação representa o mais abrangente centro especializado em equipamentos especiais para caminhões no Brasil. A nova loja prestará consultoria personalizada aos clientes, orientando sobre a priorização dos componentes ideais, levando em consideração o perfil específico de cada operação.

Acessórios para caminhões de alta qualidade

Com mais de quatro anos de experiência na comercialização de acessórios para caminhões, o Grupo SVD avança significativamente neste setor ao inaugurar uma mega loja com ampla capacidade para instalação de acessórios.

Segundo Adilson Zengiski, gerente comercial, a SVD Acessórios destaca-se como uma das lojas mais completas e bem equipadas no ramo de acessórios para caminhões no Brasil. “Neste espaço, dispomos de condições ideais para equipar e personalizar um caminhão, chegando ao ponto de transformá-lo em um veículo exclusivo e diferenciado, ao mesmo tempo em que proporcionamos uma economia significativa ao transportador”, afirma.

Segundo o executivo, a decisão de inaugurar a loja foi motivada pela crescente demanda por acessórios especializados que não apenas conferem personalização aos veículos, mas também aumentam consideravelmente sua eficiência. “Engana-se quem pensa que acessórios só servem para embelezar o caminhão, pois equipamentos como rodas de alumínio, por exemplo, desempenham um papel significativo na redução do consumo e na melhoria do desempenho do caminhão de maneira geral”, explica.

Produtos Certificados e com Garantia

A linha de acessórios da SVD abrange itens certificados e respaldados por garantia. “Comprometemo-nos a oferecer exclusivamente produtos Premium de elevada qualidade, preservando integralmente as garantias dos caminhões zero km”, explica Adilson.

No novo espaço, os clientes têm à disposição uma ampla variedade de acessórios para caminhões, que incluem tapeçaria e cama (enxoval), maleiro, rádio PX, geladeira, equipamento multimídia, calhas de chuva, películas de proteção solar (insulfilm), defletores laterais/carenagem para tanques, rodas de alumínio, ponteiras cromadas, escapamentos, adesivos personalizados e muito mais. “Estes não são apenas itens de segurança, mas também aprimoram o conforto e a comodidade, contribuindo para a melhoria da rentabilidade da operação”, comenta Adilson.

Espaço do Cliente

O Grupo SVD está expandindo também suas instalações dedicadas à “Entrega Técnica” para caminhões zero km, denominada “Espaço do Cliente”, em parceria com a rede de concessionárias. O objetivo é de atender o “Cliente do nosso Cliente”, explica.

Essa ampla área, destinada a receber os profissionais do volante, visa fornecer orientações sobre as melhores práticas de condução, buscando otimizar o desempenho de toda a tecnologia embarcada nos caminhões.

O “Espaço do Cliente” será capitaneado por Vânio Albino, professor e instrutor que conta com mais de 30 anos de experiência técnica na performance de veículos pesados. O profissional possui certificação internacional reconhecida pelas principais montadoras de caminhões do País.

Serviço:

O novo espaço fica estrategicamente instalado ao lado do Memorial de Segurança da Volvo, na Rua Júlio Cesar de Araújo, 181, CIC, Curitiba – PR.

