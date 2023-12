“Bairros de Curitiba podem ficar sem água nesta terça-feira devido a obras de melhoria”

<title>Bairros de Curitiba podem ficar sem água</title> <h1>Bairros de Curitiba podem ficar sem água nesta terça-feira (5)</h1> Segundo a Sanepar, alguns bairros de Curitiba podem enfrentar problemas de abastecimento de água hoje. Entre as regiões afetadas estão a CIC, o Campo Comprido e a Fazendinha.

<h2>Obras de melhoria no sistema de abastecimento</h2> A Sanepar informou que realizará obras de melhoria no sistema eletromecânico e interligações da rede de abastecimento a partir das 8h. A previsão é que o serviço seja concluído ao meio-dia. <h2>Bairros afetados</h2> Devido à parada programada, os seguintes bairros de Curitiba podem ficar sem água: <ul> <li>Cajuru</li> <li>CIC</li> <li>Campo Comprido</li> <li>Fazendinha</li> <li>Mossunguê</li> <li>Portão</li> <li>Santa Quitéria</li> <li>Seminário</li> <li>Vila Izabel</li> </ul> <h2>Normalização do abastecimento</h2> A Sanepar estima que o abastecimento seja normalizado até o fim da noite de hoje, por volta das 23h. <h2>Orientações à população</h2> A população deve evitar desperdícios, dando prioridade para alimentação e higiene pessoal. É importante ressaltar que os clientes que não possuem caixa-d’água no imóvel podem ficar sem água durante esse período. A Sanepar recomenda que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros, garantindo o abastecimento por 24 horas. <h2>Contato</h2> Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone <a href="tel:08002000115">0800 200 0115</a>, que funciona 24 horas. Tenha em mãos a conta de água ou o número de matrícula Sanepar para agilizar o atendimento. Confira as <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Notícias de Curitiba e Região</a> na Gazeta do Bairro. Fonte: <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">gazetadobairro.com.br</a>

