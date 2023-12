“Tragédia em Curitiba: Famílias perdem tudo em incêndio na Vila Pantanal”

<title>Incêndio destrói casas na Vila Pantanal em Curitiba</title> <h1>Incêndio destrói casas na Vila Pantanal em Curitiba</h1>

Noite de destruição na comunidade da Vila Pantanal, localizada no bairro Alto Boqueirão, em Curitiba. Um incêndio devastou quatro casas na última segunda-feira (4). Infelizmente, as famílias que residiam nessas casas perderam tudo. <h2>Causas do incêndio e ação dos bombeiros</h2> De acordo com a prefeitura, as casas atingidas pelas chamas eram de ocupação. O fogo se alastrou rapidamente pelas residências, que eram construídas em madeira e alvenaria. Ao todo, sete casas foram afetadas, sendo que quatro delas foram completamente consumidas pelo incêndio. A área onde ocorreu o incêndio é conhecida por concentrar locais com acúmulo de materiais recicláveis, o que pode ter contribuído para a rápida propagação das chamas. As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e trabalharam intensamente para evitar que o fogo se espalhasse para uma área ainda maior. Foram utilizados três caminhões e uma carreta do tipo tanque para combater as chamas. <h2>Auxílio às famílias afetadas</h2> Felizmente, não houve feridos no incêndio. As famílias que perderam suas casas foram inicialmente abrigadas na Igreja Evangélica Pentecostal Assembleia de Deus, conforme informado pela Defesa Civil Municipal. Posteriormente, elas serão acolhidas pelo serviço social da prefeitura, por meio da FAS (Fundação de Ação Social). A Copel também esteve presente no local para auxiliar no atendimento às vítimas e na investigação das causas do incêndio. <h2>Perícia e investigação</h2> Uma perícia será realizada para identificar as causas do incêndio na Vila Pantanal. A investigação será fundamental para entender como o fogo começou e evitar que situações semelhantes ocorram no futuro. <h2>Notícias de Curitiba</h2> Confira as <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Notícias de Curitiba e Região</a> na Gazeta do Bairro. Fonte: <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">gazetadobairro.com.br</a>

