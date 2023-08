“Venezuelano é preso por tentativa de homicídio por ciúmes em Curitiba”

Crime no bairro Pinheirinho – Notícias de Curitiba

Crime no bairro Pinheirinho

Suspeito preso por tentativa de homicídio

Em 19 de maio, um crime chocou o bairro Pinheirinho, em Curitiba. Um homem de nacionalidade venezuelana, de 25 anos, foi preso nesta segunda-feira (31) sob suspeita de tentar matar o atual companheiro de sua ex-mulher. O crime, motivado por ciúmes, ocorreu na manhã do dia 19 de maio deste ano.

De acordo com o delegado Victor Menezes, da Divisão de Homicídios (DHPP), o suspeito não aceitava o novo relacionamento da ex-companheira, uma mulher de 40 anos que está grávida e morando com a vítima. O casal estava a caminho da UPA Pinheirinho para cuidados médicos da gestante quando foram interceptados pelo suspeito.

O suspeito, que estava com uma tipoia e uma faca escondida na manga cumprida de sua camiseta, atacou a vítima de surpresa, desferindo um golpe de faca no pescoço. Apesar do ataque, a vítima foi socorrida a tempo e sobreviveu graças à proximidade com a unidade de saúde.

O delegado ressaltou que o motivo do crime foi o fato de o suspeito não aceitar que o futuro bebê fosse criado pela ex-mulher e seu novo namorado. Ele será indiciado por homicídio tentado qualificado pelo motivo fútil.

Suspeito permanece preso

O suspeito encontra-se detido na Divisão de Homicídios (DHPP) aguardando a decisão da Justiça. Nas próximas horas, ele será interrogado e, após o depoimento, a Polícia Civil poderá encerrar o inquérito.

Fonte: www.bandab.com.br