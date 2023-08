Descubra o encanto do Parque Lago Azul: um refúgio de lazer e história em Curitiba

<title>Parque Lago Azul - Um refúgio encantador em Curitiba</title> <h1>Parque Lago Azul - Um refúgio encantador em Curitiba</h1>

<h2>Localização</h2> O Parque Lago Azul está localizado na Rua Colomba Merlin, nº 831, no bairro Umbará, em Curitiba. <h2>Conectando-se com a natureza</h2> O Parque Lago Azul é uma área de lazer deslumbrante, com uma extensão de 128.500 m2. É um refúgio encantador onde é possível se conectar com a natureza exuberante e mergulhar na história de uma antiga propriedade que fez parte da vida de famílias curitibanas por décadas. <h2>Uma história encantadora</h2> O Parque Lago Azul era uma antiga propriedade de Luiza-Ângelo Segalla. Abrigou um moinho de milho que sustentou a família por muitos anos. O lago, construído pelo patriarca com águas represadas do Rio Ponta Grossa para o processo de produção de fubá, tornou-se o ponto alto dos fins de semana de famílias curitibanas de todas as classes sociais, na década de 60. Até o final dos anos 80, a área era como um clube particular, sendo uma das poucas e acessíveis opções de lazer na cidade, especialmente para piqueniques e pescarias. <h2>Uma área de lazer completa</h2> O Parque Lago Azul foi oficialmente implantado como Parque pela Prefeitura em 2008. Mantém e restaura suas antigas instalações, como a casa de madeira, que hoje abriga um bistrô de 595 m2, oferecendo um espaço acolhedor para apreciar a culinária local. O moinho movido a água da represa e o paiol de milho também foram preservados, representando não apenas a arquitetura, mas também a cultura da época em que o entorno de Curitiba era composto por propriedades rurais. <h2>Natureza e mirantes deslumbrantes</h2> O Lago Azul continua sendo o centro das atenções, e seu mirante de madeira, localizado no ponto mais alto da área, proporciona uma vista panorâmica inesquecível. O acesso ao mirante é feito por uma trilha no bosque com vegetação nativa exuberante, que valoriza a natureza e a paisagem local. Do lado de fora do bistrô, foi construído um caramanchão utilizado para reuniões e encontros comunitários, oferecendo um espaço de convivência para grupos de idosos e outras atividades comunitárias. <h2>Um refúgio para diversão e bem-estar</h2> Além da beleza natural e da história, o Parque Lago Azul oferece uma ampla estrutura de lazer para todas as idades. São diversas opções, incluindo passarela, praça central, lago natural, trilhas, pista de caminhada, playground com brinquedos de troncos, canchas de vôlei e futebol, academia ao ar livre, ciclovia, lanchonete, sanitário, estacionamento e churrasqueiras. <h2>Recomendações e cuidados</h2> Para que todos desfrutem da visita com segurança e conforto, recomenda-se seguir algumas orientações. O acesso ao parque é gratuito, e é permitida a entrada de cães na companhia de seus donos, desde que os dejetos sejam recolhidos. <h2>Horário de funcionamento</h2> O Parque Lago Azul funciona diariamente, das 6h às 20h. Venha se encantar com a natureza exuberante e desfrutar de momentos de lazer em família e com amigos nesse oásis de tranquilidade em Curitiba! <h2>Fonte</h2> Esta reportagem foi criada por Inteligência Artificial através de um prompt aplicado ao Chatgpt. Faz parte de uma iniciativa do portal <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Gazeta do Bairro</a> para utilização de novas tecnologias dentro de um padrão ético na produção de conteúdo, por isso, todos os conteúdos são revisados por um profissional de jornalismo. <h2>Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro</h2> <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">gazetadobairro.com.br</a> 31 jul 2023, às 16h25. Atualizado às 17h10.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: ricmais.com.br