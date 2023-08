Motoboys de Curitiba protestam após morte de colega em acidente de trânsito

<title>Notícias de Curitiba - Protesto de Motoboys</title> <h1>Protesto de Motoboys em Curitiba</h1> <h2>Motoboys se manifestam após acidente fatal</h2> Por Francielly Azevedo em 31 de julho, 2023 às 10h48 Motoboys que atuam na região do Sítio Cercado, em Curitiba, fizeram um protesto, no início da madrugada desta segunda-feira (31), após a morte do motociclista Diogo Ferreira Neves, de 28 anos, no último sábado (29). O rapaz perdeu a vida ao ser atingido por um carro depois de fazer a última entrega. Revoltados com a insegurança no trânsito, os motoboys se reuniram em frente à capela onde Diogo está sendo velado. Dali, partiram pelas ruas do bairro em uma 'motociata'. “Sem palavras nosso garoto mega inteligente, querido, companheiro, amigo. Que Deus conforte o coração da família aqui vai nos deixar muitas saudades. Vai em paz menino vai brilhar no céu [sic]”, disse um amigo. <h2>Detalhes do acidente</h2> O acidente aconteceu por volta das 23h45 do último sábado. Diogo voltava para casa após ter feito a última entrega. Ele fazia um "bico" em uma lanchonete que vende espetinhos. Na Rua Izaac Ferreira da Cruz, o carro Volkswagen Polo e a moto seguiam no mesmo sentido. Em determinado momento, o carro ultrapassou e cortou a frente do motoboy, para fazer uma conversão à direita e entrar em um centro comercial. Diogo não conseguiu desviar e acertou em cheio a lateral do Polo. O motorista do carro foi encaminhado para a Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran) logo após ter se recusado fazer o teste do bafômetro. Além dele, outro homem e duas mulheres estavam no veículo, e não se feriram. Procurada pela Banda B, a Polícia Civil informou que o motorista foi preso em flagrante por homicídio qualificado e segue detido. <h2>Conclusão</h2> O protesto dos motoboys em Curitiba chama a atenção para a insegurança no trânsito e a necessidade de medidas que garantam a segurança dos profissionais que atuam nessa área. É importante que as autoridades estejam atentas a essas demandas e trabalhem para evitar acidentes como esse. Confira as <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Notícias de Curitiba e Região</a> na Gazeta do Bairro.

Fonte: www.bandab.com.br