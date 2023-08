“Prefeitura de Curitiba oferece agendamento para castração de cães e gatos na Regional Bairro Novo”

Notícias de Curitiba – Prefeitura de Curitiba abre agendamentos para castração de cães e gatos na Regional Bairro Novo

Prefeitura de Curitiba abre agendamentos para castração de cães e gatos na Regional Bairro Novo

A Prefeitura de Curitiba está oferecendo um novo serviço para os moradores da Regional Bairro Novo. Agora, é possível agendar a castração de cães e gatos de forma gratuita.

Essa iniciativa tem como objetivo controlar a população de animais de rua e evitar a reprodução descontrolada. Além disso, a castração traz diversos benefícios para a saúde dos animais, como a prevenção de doenças e o aumento da expectativa de vida.

Para agendar a castração, basta acessar o site da Prefeitura de Curitiba e preencher o formulário com os dados do animal. É importante ressaltar que o agendamento é realizado por ordem de chegada e está sujeito à disponibilidade de vagas.

Após o agendamento, o responsável pelo animal receberá todas as informações necessárias para o procedimento, como data, horário e local. É fundamental seguir todas as orientações para garantir o bem-estar do pet durante a castração.

A castração é uma medida importante para o controle populacional de cães e gatos e para a promoção do bem-estar animal. A Prefeitura de Curitiba está empenhada em oferecer esse serviço de forma acessível e gratuita para a população.

