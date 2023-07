Motorista embriagado é preso por homicídio após acidente que vitimou motoboy em Curitiba

<title>Acidente em Curitiba: Motorista embriagado causa morte de motoboy</title> <h1>Acidente em Curitiba: Motorista embriagado causa morte de motoboy</h1>

<h2>Detalhes do acidente</h2> O motorista envolvido no acidente que matou o motoboy Diogo Neves Ferreira, de 29 anos, segue preso nesta segunda-feira (31). Segundo a Polícia Civil do Paraná, o suspeito foi detido na madrugada deste domingo (30), em flagrante, por homicídio qualificado pela embriaguez ao volante. No local da colisão, na Rua Izaac Ferreira da Cruz, no bairro Sítio Cercado, em Curitiba, o motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro. <h2>Testemunhas relatam o ocorrido</h2> Segundo testemunhas, o motorista teria feito uma conversão proibida e o motoboy acabou atingindo a lateral do veículo. O Siate foi acionado, mas Diogo morreu no local. <h2>Protesto dos motoboys</h2> Na madrugada desta segunda-feira (31), durante o velório de Diogo, motoboys fizeram um protesto e pediram por Justiça pelo morte de mais um amigo durante o trabalho. <h2>Segurança no trânsito</h2> A segurança no trânsito é um tema de extrema importância. Acidentes como esse poderiam ser evitados se todos os motoristas respeitassem as leis de trânsito e evitassem dirigir sob efeito de álcool. <h2>Notícias de Curitiba e Região</h2> Confira as <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Notícias de Curitiba e Região</a> na Gazeta do Bairro. <h2>Fonte</h2> Fonte: Gazeta do Bairro - <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">gazetadobairro.com.br</a>

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: ricmais.com.br