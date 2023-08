“Exposição fotográfica celebra a cultura afro em Curitiba”

O Núcleo de Arte e Cultura Santa Felicidade promove o projeto Bem na Foto – Feira Afro da Zumbi

O Núcleo de Arte e Cultura Santa Felicidade está promovendo o projeto Bem na Foto – Feira Afro da Zumbi, que acontecerá de 1º a 25 de agosto na Casa da Leitura Maria Nicolas, localizada na Rua da Cidadania. Essa exposição trará imagens de pessoas e artistas negros de Curitiba, selecionados e fotografados pelos talentosos Juan Diego Salvadori e Claimarilu Salvadori. As fotografias foram capturadas durante as edições da Feira Cultural e do Afroempreendedorismo da Praça Zumbi dos Palmares, no bairro Pinheirinho. A última edição ocorreu em 14 de abril deste ano e contou com atividades de incentivo ao afroempreendedorismo e à cultura africana.

A sensibilidade e a percepção artística dos fotógrafos

O projeto Bem na Foto busca resgatar a autoestima do público negro por meio da fotografia, utilizando-a como instrumento de inclusão cultural, expressão, comunicação e cidadania. As imagens selecionadas para a exposição foram escolhidas pelos fotógrafos Juan Diego Salvadori e Claimarilu Salvadori, que possuem uma sensibilidade única para capturar a essência e a beleza das pessoas retratadas. Essas fotografias refletem a percepção artística, cultural e social dos profissionais, registradas durante suas passagens pela Feira Afro da Zumbi.

Despertando os sentidos

A exposição Bem na Foto – Feira Afro da Zumbi é realizada com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, da Fundação Cultural de Curitiba (FCC) e da Prefeitura Municipal de Curitiba. Seu objetivo é despertar os sentidos subjetivos do público, aguçando a percepção e impactando a todos sobre o valor artístico, cultural, social, psicológico e ancestralidade da comunidade negra. Através das imagens de diferentes personalidades negras, a exposição busca promover a valorização da cultura africana em meio aos diversos setores e vivências.

Informações sobre o projeto Bem na Foto – Feira Afro da Zumbi

Local: Casa da Leitura Maria Nicolas/ Rua da Cidadania Santa Felicidade

Data: 1° a 25 de agosto

Promoção: Núcleo de Arte e Cultura Santa Felicidade

Apoio: Fundação Cultural de Curitiba (FCC) e Prefeitura Municipal de Curitiba

