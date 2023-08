Homem de Curitiba vira réu por maus-tratos a cachorros: cães viviam em condições insalubres e sem cuidados veterinários

Homem de Curitiba vira réu por maus-tratos a cachorros

Um homem, morador do bairro Boqueirão, em Curitiba, está sendo processado por maus-tratos contra cachorros. A ação penal está em andamento na 2.ª Vara Criminal da capital.

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Paraná (MPPR), os cães que foram vítimas de maus-tratos são um pitbull macho e uma rottweiler fêmea. Ambos os animais eram mantidos em condições insalubres, com fezes espalhadas pelo chão e sem acesso a água limpa e alimentação adequada.

Além disso, uma vistoria realizada pela Promotoria de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente de Curitiba constatou que o pitbull macho ficava preso em uma corrente curta. Já a rottweiler fêmea, que é idosa, está cega e surda, além de apresentar vários nódulos nas glândulas mamárias e não receber tratamento veterinário.

O tutor dos cães, responsável pelos maus-tratos, enfrentará acusações penais e poderá ser condenado a até cinco anos de prisão, além de multa.

Fonte: paranaportal.uol.com.br