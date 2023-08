Descubra o paraíso náutico no coração de Curitiba: Parque Náutico oferece esportes, lazer e natureza em um só lugar!

Parque Náutico: Esportes, Lazer e Natureza em Curitiba

Prepare-se para uma experiência única de esportes, lazer e natureza no coração de Curitiba! O Parque Náutico é uma joia escondida na Avenida Marechal Floriano Peixoto, nº 12.205, no bairro Boqueirão. Com uma área espetacular de aproximadamente 2.300.000m2, o parque é uma verdadeira ode aos esportes náuticos não poluentes, como remo, vela e canoagem, e ainda oferece opções de lazer para todas as idades em meio a uma exuberante floresta nativa.

Esportes Náuticos em Destaque

Desde sua implantação em 1978, o Parque Náutico se tornou um destino imperdível para os amantes dos esportes náuticos. Com raias olímpicas para remo e canoagem, o lago formado pelo Rio Iguaçu é o cenário perfeito para treinos e competições, inclusive para paratletas. A Torre de Cronometragem, um ícone na paisagem, proporciona uma visão privilegiada das competições e é uma estrutura importante para a equipe de arbitragem.

Lazer e Diversão em Meio à Natureza

Além dos esportes náuticos, o Parque Náutico oferece uma variedade de opções de lazer para toda a família. O espaço conta com playground, academia ao ar livre, praça do circo, Jardim de Mel com abelhas jataí, e até mesmo um espaço para veleiros radiocontrolados, que chamam a atenção dos visitantes nos dias ensolarados. A natureza exuberante do parque também abriga uma fauna diversificada, com espécies como garça, jaçanã, maçarico, socó, quero-quero, sabiás, cotia, capivara e muitos outros.

Um Complexo Especial

O Parque Náutico faz parte do complexo Parque Iguaçu, que abrange também o Parque Olímpico do Cajuru e o Zoológico Municipal, totalizando 14 km de extensão. Essa união de áreas verdes e espaços de lazer torna a região um destino obrigatório para os curitibanos e visitantes em busca de momentos de diversão e contato com a natureza.

Horário de Funcionamento

O Parque Náutico funciona diariamente, das 6h às 20h. Venha desfrutar de momentos inesquecíveis e se encantar com a diversidade de atividades que esse paraíso náutico oferece em meio à natureza de Curitiba! Não perca a chance de viver aventuras e relaxar em um cenário natural deslumbrante no coração da cidade!

