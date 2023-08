Ministério Público denuncia tutor por maus-tratos a cães em Curitiba

Ministério Público do Paraná denuncia tutor por maus-tratos a cães em Curitiba

O Ministério Público do Paraná, por meio da Promotoria de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente de Curitiba, ofereceu denúncia pelo crime de maus-tratos contra um tutor de dois cães – um macho pitbull e uma fêmea rottweiler – mantidos em condições inadequadas em um imóvel no bairro Boqueirão, na capital.

A denúncia foi recebida na última sexta-feira, 28 de julho, e tramita na 2ª Vara Criminal de Curitiba.

De acordo com as apurações, o denunciado mantinha os animais em local insalubre, sem as condições de higiene necessárias, sem acesso a água limpa ou a alimentação adequada e com fezes espalhadas pelo chão.

Vistoria no local constatou que o cachorro pitbull era mantido preso em uma corrente curta e apertada, e o animal apresentava lesões no pescoço.

A cadela da raça rotweiller, que aparentava idade avançada, estava totalmente cega e surda, além de apresentar diversos nódulos nas glândulas mamárias.

No dia da vistoria, o animal estava confinado em um canil, sem possibilidade de se locomover ou sair do local.

Na ação penal, o MPPR requer a condenação do tutor às penas previstas na Lei 9.605/1998, que podem chegar à reclusão por até cinco anos, além do pagamento de multa.

Fonte: cgn.inf.br