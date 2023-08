“Vagas abertas! Inscreva-se agora no curso gratuito de Mecânica Automotiva do Geração Futuro”

Inscrições vão até 10 de agosto

Os jovens que vão ingressar no mercado de trabalho daqui a 5, 10, 15 anos estão hoje em sala de aula e é essencial pensar no futuro. Pensando nisso, o Geração Futuro é um programa de Educação, gratuito e oferecido para jovens do ensino médio, matriculados na rede pública e que queiram ingressar no mercado de trabalho. O programa é lotado em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

As inscrições estão abertas até 10 de agosto. As aulas serão de segunda a quinta-feira em dois turnos. Entre os requisitos estão serem maiores de 18 anos e a prioridade na seleção está para moradores da Borda do Campo.

VAGAS ABERTAS!

Geração Futuro Profissionalizante – Curso de Mecânica Básica Automotiva – Gratuito

Estão abertas as inscrições para a 4ª e 5ª turma do Geração Futuro Profissionalizante, curso de formação em Mecânica Automotiva com foco nos moradores do bairro Borda do Campo em São José dos Pinhais.

Pré-requisitos:

Prioridade para pessoas do Bairro Borda do Campo

Ser maior de 18 anos

Ensino Fundamental Completo

Pessoas em vulnerabilidade social

Informações:

Aulas de segunda a quinta-feira em dois turnos:

Tarde: 13h15 as 17h17

Noite: 18h as 22h30

Aulas teóricas – CRAS Affonso Celso Araújo, 5800 – Borda do Campo.

Aulas práticas: SENAI Boqueirão – Dr. Heleno da Silveira, 343 – Boqueirão (será disponibilizado transporte).

Inscrições até 10 de agosto através do link: https://forms.office.com/r/gdusMK3tu7

Mais informações 99500-5752

