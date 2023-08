“Balão misterioso surpreende moradores de Curitiba ao sobrevoar diferentes bairros da cidade”

Avistamento de Balão em Curitiba

No último fim de semana, um balão foi avistado por moradores de vários bairros de Curitiba, como Pinheirinho, CIC e Sítio Cercado. O objeto voador chamou a atenção de muitas pessoas, que registraram o momento e compartilharam nas redes sociais.

Avistamento em Pinheirinho

Os moradores do bairro de Pinheirinho foram os primeiros a avistar o balão. Ele sobrevoou a região por alguns minutos, proporcionando um espetáculo visual para quem estava presente. Muitos conseguiram registrar fotos e vídeos do momento.

Avistamento na CIC

Logo em seguida, o balão seguiu em direção à CIC, onde também foi avistado por diversos cidadãos. A presença do objeto no céu chamou a atenção de quem passava pela região, gerando curiosidade e especulações sobre sua origem.

Avistamento no Sítio Cercado

Por fim, o balão foi avistado no bairro do Sítio Cercado. Moradores relataram ter visto o objeto voando baixo e lentamente, o que permitiu uma melhor visualização. Alguns até conseguiram identificar detalhes da estrutura do balão.

Apesar do avistamento em diferentes bairros, ainda não se sabe a origem do balão e quem o estava controlando. As autoridades locais estão investigando o caso para garantir a segurança da população.

Fonte: g1.globo.com