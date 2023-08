“Exposição fotográfica revela a beleza das árvores de Curitiba”

Exposição fotográfica Árvores de Curitiba

A exposição Árvores de Curitiba terá início nesta quarta-feira (2/8) na Administração da Regional CIC. Composta por 24 trabalhos da fotógrafa Denise Carvalho, essa exposição itinerante percorrerá todas as dez regionais da cidade até 2024. O objetivo principal é valorizar a fauna, a flora e as belezas naturais de Curitiba.

O projeto recebeu recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, com apoio da Fundação Cultural de Curitiba (FCC) e da Prefeitura Municipal de Curitiba.

Seleção das fotos

Para organizar e selecionar as fotos, foram realizados diversos ensaios sobre as árvores da cidade, com um olhar poético e diversas perspectivas. A partir de uma curadoria minuciosa, foram escolhidas as obras para a exposição, que busca desenvolver um olhar junto ao público, de acordo com a autora das imagens.

“Curitiba é uma cidade muito bonita e precisamos mostrar isso para as pessoas. A beleza das árvores me deixou muito surpresa, e todos que moram aqui precisam ver essa beleza”, disse Denise Carvalho.

Técnica Fotografia Lenta

Denise Carvalho utilizou a técnica Fotografia Lenta para capturar as imagens. Nesse método, a artista observa, por longos períodos, os arredores das árvores e outros elementos que compõem o espaço para, então, fazer as fotos.

Após as fotografias, Denise fez a seleção das imagens para a exposição. “Foi muito difícil fazer a curadoria de todas as fotos, porque estava tudo muito legal. No final, acabei escolhendo aquelas que se adequavam a critérios mais técnicos, como ângulo, composição, reflexo e local em que foi tirada”, destacou.

A artista também ressaltou o aspecto criativo e surpreendente do processo. “O processo criativo é sempre muito interessante. Eu visitava os lugares onde estavam as árvores esperando uma coisa, e depois me surpreendia. O principal exemplo disso foi um chorão (salgueiro-chorão, espécie de árvore) que encontrei no bairro Cajuru”, disse Denise Carvalho.

Programação da exposição

A exposição Árvores de Curitiba terá início nesta quarta-feira na Regional CIC, na reunião do programa de consulta popular Fala Curitiba 2023, a partir das 19h, e permanecerá no local durante todo o mês de agosto. Em seguida, passará pelas regionais Matriz, Pinheirinho e Portão até o final do ano. As demais regionais serão visitadas ao longo de 2024.

Serviço: Árvores de Curitiba

Abertura: quarta-feira (2/8), às 19h

Local: Administração da Regional CIC (Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2.460)

A programação do próximo ano será anunciada no site da Fundação Cultural de Curitiba, incluindo as demais regionais da cidade.

Fonte: www.bemparana.com.br