Homem é atropelado por biarticulado lotado na canaleta da República Argentina

Biarticulado lotado atropela homem na canaleta da República Argentina

Na manhã desta quarta-feira (2), por volta das 8h30 um homem foi atropelado por um biarticulado da linha Santa Cândida Capão Raso, no bairro Vila Izabel. A vítima teria estacionado a moto e ao tentar atravessar a canaleta foi atingida, como explica o Tenente Osvaldo Reheder.

Your browser does not support the audio element.



O homem de 30 anos foi encaminhado para o Hospital do Trabalhador com ferimentos leves, segundo a polícia. O motorista do ônibus permaneceu no local e realizou o teste do bafômetro que não registrou indícios de álcool no sangue.

O tenente ressalta ainda que atropelamentos podem ser facilmente evitados com medidas de segurança e atenção ao atravessar as ruas.

Your browser does not support the audio element.



VÍDEO: Motorista do ônibus faz o teste do etilômetro após atropelamento

Imagens: Marinna Prota/CBN Curitiba.

VEJA TAMBÉM

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: cbncuritiba.com.br