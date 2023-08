“Curitiba enfrenta aumento alarmante de atropelamentos por ônibus em 2023”

Curitiba registrou 56 atropelamentos por ônibus em 2023; último foi nesta quarta

Um levantamento feito pela CBN Curitiba na base de dados do Corpo de Bombeiros mostrou que em 2023 foram registrados 56 atropelamentos por ônibus na capital. Sete deles aconteceram na Avenida República Argentina, via que possui a canaleta para o trânsito de biarticulados da linha Santa Cândida/Capão Raso.

O último aconteceu na manhã desta quarta-feira (2) quando um homem de 31 anos foi atingido ao tentar atravessar a pista destinada ao ônibus. O tenente Osvaldo Rehder, da Polícia Militar, atendeu a ocorrência e explicou como o atropelamento aconteceu.

Áudio: Tenente da Polícia Militar explica como ocorreu o atropelamento

A vítima foi encaminhada para o Hospital do Trabalhador com ferimentos moderados na cabeça. O motorista do ônibus fez o teste do bafômetro e informou que os registros da velocidade estão no tacógrafo do veículo. O tenente da Polícia Militar reforçou que a maior parte dos atropelamentos podem ser evitados com cuidados simples.

Áudio: Tenente da Polícia Militar fala sobre a prevenção de atropelamentos

VÍDEO: Motorista do ônibus faz o teste do etilômetro após atropelamento

Fonte: cbncuritiba.com.br