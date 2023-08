“Tiroteio em mercado de Curitiba deixa uma pessoa ferida”

<title>Notícias de Curitiba - Caso de tiroteio em mercado no bairro Xaxim</title> <h1>Caso de tiroteio em mercado no bairro Xaxim</h1> Um incidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (2) no bairro Xaxim, de acordo com a Polícia Militar (PM-PR). Durante um tiroteio, uma pessoa foi atingida dentro de um mercado localizado no referido bairro em Curitiba. Até o momento desta publicação, não há informações sobre o estado de saúde da vítima e nem sobre a identidade do autor dos disparos. A equipe do G1 está tentando entrar em contato com o estabelecimento para obter mais detalhes. Este é um caso em desenvolvimento e a reportagem será atualizada assim que novas informações forem divulgadas. <h2>Adicionar aos favoritos o Link permanente</h2> Para ficar por dentro das notícias de Curitiba e região, você pode acessar a Gazeta do Bairro. Confira as <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Notícias de Curitiba e Região</a> na Gazeta do Bairro.

