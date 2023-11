“Urgente: Pequena encontrada na rua Fátima Bark precisa de ajuda para cirurgia após atropelamento”

Urgente: Ajude a salvar a vida dessa pequena encontrada na rua Fátima Bark, Capão Raso

Encontramos essa pequena na rua Fátima Bark, Capão Raso. Infelizmente, ela foi atropelada e precisa passar por uma cirurgia com urgência. Estamos fazendo o possível para ajudá-la, mas precisamos da sua colaboração.

Qualquer ajuda é bem-vinda! Se você puder contribuir com qualquer valor, estará fazendo a diferença na vida dessa pequena.

Para doar, acesse o link abaixo:

gazetadobairro.com.br

Como ajudar?

Existem diversas formas de ajudar essa pequena:

Fazendo uma doação financeira;

Compartilhando essa história nas redes sociais;

Divulgando o link para que mais pessoas possam contribuir;

Oferecendo suporte emocional para a família da pequena.

Por que sua ajuda é importante?

A cirurgia é essencial para salvar a vida dessa pequena. Sem ela, suas chances de sobrevivência são mínimas. Além disso, os custos do procedimento são altos e a família não possui recursos suficientes para arcar com todas as despesas.

Com a sua ajuda, poderemos proporcionar uma segunda chance para essa pequena e garantir que ela tenha uma vida feliz e saudável.

Fonte: www.vakinha.com.br