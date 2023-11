Programa Asfalto no Saibro: Transformando ruas de saibro em vias pavimentadas e livrando os bairros da poeira e da lama

Siga a Prefs no WhatsApp

Uma das frentes do programa Asfalto Novo, de zelo pela malha viária da cidade e zelo pelos caminhos das pessoas nos bairros, é o programa Asfalto no Saibro, que transforma ruas de pavimento primário e sem infraestrutura em vias bem pavimentadas, com completa estrutura de drenagem. Desde a sua implantação em 2018, o programa Asfalto no Saibro assegurou à cidade mais de 131 km de obras que estão livrando moradores de todas as regiões da cidade dos buracos, da poeira e da lama.

A extensão das obras – equivalente à distância entre Curitiba e Joinville, em Santa Catarina – está distribuída em 613 ações entre intervenções já executadas, em andamento, as que estão prestes a iniciar os serviços ou em processo de contratação. Além do asfalto, as obras incluem a implantação de galerias de águas pluviais, bocas de lobo e meio-fio.

“Nossa ideia é zerar a planta urbana de ruas de saibro, livrando os bairros da poeira e da lama, por isso, seguiremos trabalhando ao longo dos próximos 13 meses”, diz o prefeito Rafael Greca.

O trabalho é supervisionado pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) e tem a maioria das obras, 99%, nos bairros mais distantes do Centro. São 535 obras já finalizadas que garantiram 112.801 metros de asfalto e drenagem nos bairros.

Sétima etapa

Atualmente o programa está na sétima etapa com intervenções em andamento que garantirão à cidade 18.743 metros de bom pavimento e drenagem. Nesta fase são 72 ruas contempladas em 25 bairros localizados em oito administrações regionais. Outras obras que integram a sétima etapa estão em fase de projeto, orçamento e processo de liberação de recursos.

Segundo o secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Araújo Rodrigues, o programa Asfalto no Saibro é uma resposta aos pedidos de pavimentação que são feitos frequentemente pela população. São demandas apresentadas na Central 156 e no programa Fala Curitiba, de audiências públicas, que convida a comunidade a participar da decisão do planejamento urbano.

“São obras que estão ajudando a consolidar a infraestrutura dos bairros. Um importante conjunto de intervenções que promovem mudanças significativas no cotidiano das famílias, permitindo que vivam com maior dignidade a partir de uma via que oferece conforto e segurança”, afirma Rodrigues.

Novos empregos

Além de transformar ruas antes sem infraestrutura em vias seguras e confortáveis, o programa é importante para aquecer a economia local. A estimativa é que as obras da etapa sete, em andamento, gerem cerca de 460 empregos diretos e indiretos.

Entre as ruas contempladas pelo programa está a Manoel Miguel Alves Filho, no Umbárá, onde a pavimentação está em curso para cobrir com asfalto 742 metros entre as ruas Nicola Pellanda e José Odenir Camargo. O aposentado Carlos Pilato enfrenta há sete décadas os inconvenientes de residir em uma via de saibro, motivo pelo qual comemora as melhorias.

“Essa é uma via de ligação, os caminhões passam levantando a poeira que toma conta de toda a rua, mas que bom que isso tem data para acabar. Uma alegria ver a obra ser executada”, conta Pilato.

No bairro Lamenha Pequena, na divisa com os municípios metropolitanos de Campo Magro e Almirante Tamandaré, na região metropolitana, há três ruas recebendo obras do programa atualmente, finalizando a malha de asfalto nas ruas oficiais do bairro.

“Chega de poeira! Agora vamos ter uma rua tão boa como as outras que foram asfaltadas no bairro, que felicidade”, comemora Júnior Kozovski, pintor autônomo, morador da rua e pai de Gabriel, de 4 anos.

Pai e filho são moradores da Rua Lionidetti Sovinski Pacheco, que recebe a melhoria em 310 metros, desde o cruzamento com a Rua Soledade Regina Sanzovo Mourão – asfaltada pelo programa em 2021 -, até o final da via.

O garoto aguarda o fim das obras para fazer passeios de bicicleta. “Quando tiver asfalto vou andar com a bike maior que está guardada na minha casa. É uma bike de rodinhas”, disse Gabriel.

Mobilidade

A mobilidade é uma marca da gestão Rafael Greca. As obras que cobrem com asfalto as ruas antes de saibro incluem o programa Asfalto Novo que ultrapassa a marca de 1.000 km de ruas requalificadas por toda a cidade. Além das obras que cobrem com asfalto as ruas de saibro, o programa conta com ações de reciclagem, fresa e recape do asfalto.

