Prefeitura de Curitiba recebe visita do diretor da Agência Francesa de Desenvolvimento para discutir projetos estruturantes

O prefeito Rafael Greca recebeu, nesta quarta-feira (22/11), a visita do novo diretor da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) para o Brasil e Cone Sul, Dominique Hautbergue. A AFD é parceira de Curitiba em uma série de projetos estruturantes. Dominique estava acompanhado do gerente de projetos da AFD, Rogério Barbosa.

Participaram também do encontro os secretários Luiz Fernando Jamur (Governo Municipal e Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba) e Marilza Dias (Meio Ambiente), além da equipe técnica do IPPUC: Antônio Taboada e Raquel Cruz (coordenadores do Programa de Desenvolvimento do Umbará e Ganchinho); Sueli Hass (diretora de Planejamento); e Ana Jayme (Assessora de Investimentos).

Boa impressão

O novo diretor da AFD veio conhecer o Programa de Gestão de Risco Climático do Bairro Novo da Caximba, que tem financiamento do órgão em parceria com a Prefeitura de Curitiba. “Ficamos muito impressionados com o avanço do projeto. Sem dúvida é um trabalho muito importante que estamos realizando juntos”, comemorou Dominique, que contou que residiu em Curitiba em 1991 e atuou em projetos de pesquisas no período em que Jaime Lerner foi prefeito da cidade.

O prefeito comentou que este é um dos principais programas da administração. “Este é um projeto redentor. Foi durante uma visita a esta região em que decidi disputar a Prefeitura para ajudar a mudar a triste realidade que vi lá”, explicou o prefeito.

O Bairro Novo do Caximba prevê a retirada de 1.147 famílias da região mais próxima ao rio e para serem reassentadas nas novas casas. A Área de Preservação Permanente (APP) será totalmente recuperada com a instalação do corredor ecológico, um parque linear, lagoas de contenção e um dique, para absorver as cheias do Barigui.

Desenvolvimento do Umbará e Ganchinho

Os executivos da AFD também conheceram os projetos do Programa de Desenvolvimento dos bairros Umbará e Ganchinho, que entre outras intervenções prevê a primeira fase da Reserva Hídrica do Futuro e a implantação de um Parque Linear, desde a região da Linha Verde até o encontro com o Rio Iguaçu, no limite com São José dos Pinhais.

Parceira de Curitiba

A AFD já atuou em vários projetos com parceira com a Prefeitura de Curitiba. Entre as intervenções estão a implantação em Curitiba dos parques lineares Guairacá, na Fazendinha; Yberê, na região do Rio Bonito; e Mairi, na divisa com a CIC. Todos ao longo do Rio Barigui.

Também contaram com financiamento da AFD a trincheira da Rua Fúlvio José Alice, no Bairro Alto, que forma binário com a trincheira existente do Bacacheri-Bairro Alto, formado pelas ruas Gustavo Rattman (Bacacheri) e José Zgoda (Bairro Alto) e a implantação do Ligeirão FagundesVarela/Pinheirinho, pela Linha Verde, como parte do Programa de Recuperação Ambiental e Ampliação da Capacidade da RIT (Rede Integrada de Transporte).

