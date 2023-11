“Colégio Sesi da Indústria abre 90 vagas em Curitiba para o ano letivo de 2024”

Novidade no Colégio Sesi da Indústria para o ano letivo de 2024

O Colégio Sesi da Indústria, localizado no bairro Boqueirão em Curitiba, tem uma grande novidade para o próximo ano letivo. A instituição abriu 90 vagas para novos alunos.

Essa é uma excelente oportunidade para os pais que desejam proporcionar uma educação de qualidade para seus filhos. O Colégio Sesi da Indústria é reconhecido pela excelência no ensino e pela formação integral dos estudantes.

Com uma infraestrutura moderna e professores altamente qualificados, o colégio oferece um ambiente propício para o desenvolvimento acadêmico e pessoal dos alunos.

Como se inscrever no Colégio Sesi da Indústria

As inscrições para as vagas no Colégio Sesi da Indústria podem ser feitas diretamente no site oficial da instituição. Basta acessar gazetadobairro.com.br e preencher o formulário de inscrição.

É importante ressaltar que as vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de inscrição. Portanto, não perca tempo e garanta a vaga do seu filho no Colégio Sesi da Indústria.

Por que escolher o Colégio Sesi da Indústria

O Colégio Sesi da Indústria é uma instituição de ensino renomada, que oferece uma educação de qualidade e focada no desenvolvimento integral dos alunos.

Além disso, o colégio conta com uma equipe de professores altamente capacitados, que estão sempre atualizados com as melhores práticas pedagógicas.

A infraestrutura do Colégio Sesi da Indústria também é um diferencial, com salas de aula modernas, laboratórios equipados e espaços de convivência adequados para o aprendizado.

Fonte: www.bemparana.com.br