Urbs ampliará serviço de recarga de cartão transporte nos terminais de Curitiba

Urbs ampliará serviço de recarga de cartão transporte nos terminais de integração de Curitiba

A Urbs (Urbanização de Curitiba) está em busca da aquisição de 35 máquinas para expandir o serviço de recarga de créditos do cartão transporte nos terminais de integração da cidade. Atualmente disponível em 13 terminais, a intenção é ampliar o serviço para todos os 22 terminais até o final do ano.

O objetivo dessa iniciativa é facilitar o acesso dos usuários à recarga do cartão transporte. Atualmente, 91% das passagens são pagas com cartões, incluindo transporte, débito, crédito e outros dispositivos de aproximação, como celulares e relógios inteligentes.

De acordo com o porte, fluxo de pessoas e quantidade de entradas, os terminais contarão com dois ou mais equipamentos para a recarga. Vale ressaltar que a recarga no terminal é gratuita e pode ser realizada com pagamento em dinheiro.

Terminais com serviço de compra de créditos da Urbs

Atualmente, o serviço de compra de créditos da Urbs já está disponível nos seguintes terminais: Bairro Alto, Barreirinha, Cabral, Carmo, Capão da Imbuia, Capão Raso, Campo Comprido, CIC, Pinheirinho, Santa Cândida, Santa Felicidade, Sitio Cercado e Tatuquara. Os terminais Boa Vista, Portão, Centenário, Oficinas, Caiuá, Campina do Siqueira, Fazendinha, Boqueirão e Hauer também devem ganhar pontos de venda.

Pregão com participação de micro e pequenas empresas

A aquisição das máquinas será realizada por meio de pregão eletrônico, que ocorrerá na segunda-feira (14/8) e terá a participação exclusiva de micro e pequenas empresas. As propostas serão recebidas apenas através do Portal de Compras da Prefeitura Municipal de Curitiba, das 14h às 15h.

Os lances serão recebidos pela mesma plataforma, das 15h05 às 15h35. O valor máximo total para a aquisição das máquinas será de R$ 42.796,50. A entrega das máquinas deverá ser feita em até 60 dias após a assinatura do contrato.

