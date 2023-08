“Caos na BR-277: Caminhão tomba e interdita rodovia por quase oito horas”

Guarda Municipal de Campo Largo

Após quase oito horas de interdição, a BR-277 foi totalmente liberada. Um caminhão tombou e bloqueou parcialmente a rodovia em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR), o acidente aconteceu por volta das 4h20 deste sábado (12), no sentido Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná.

Fonte: www.bemparana.com.br