O boliche está de volta em Curitiba: novos espaços e aumento na procura.

O boliche está de volta em Curitiba

O boliche está retornando com tudo em Curitiba. A procura pelo jogo aumentou em 40% nos últimos meses, novos lugares estão aparecendo e a inauguração de um mega espaço com 16 pistas vai ocorrer em breve, ainda este ano. Um verdadeiro strike, programa para toda a família, com segurança, desafios e muita diversão ao derrubar pinos de madeira com uma bola de três furos.

A volta do boliche em Curitiba

Atualmente, a capital paranaense tem seis lugares para “dar uma de Fred Flintstone e desafiar o Barney” no boliche – como no famoso desenho que foi exibido em mais de 80 países, a partir da década de 1960. O retorno da modalidade é fácil de ser notado, ao circular pelos shoppings da cidade. Aliás, um dos precursores do boliche em um grande centro comercial foi o Shopping Curitiba, mas o local fechou há mais de 10 anos, por uma decisão estratégica e comercial que envolveu as duas partes.

Diversão para toda a família

O custo para se montar todo o equipamento com pistas automatizadas, sistemas informatizados gira em torno de R$ 60 mil a 90 mil. Sérgio Agostini Junior, responsável pelo SNC Boliche Bar, no Shopping Ventura, conta com seis pistas de boliche, espaço de sinuca e bar com opções de alimentação e bebida.

“Digo que é desafiador para a gente, está dando retorno, mas não é fácil. Estamos investindo forte no entretenimento, a pandemia tirou muita gente de casa, e as pessoas querem agora se divertir mais, tendo segurança e serviço de qualidade”, disse Sérgio que está no empreendimento há oito meses.

No SNC Boliche, as pistas são semiprofissionais, todas iluminadas com leds coloridos. “Temos como diferencial uma tecnologia de levantamento automático que auxilia, por exemplo, crianças ou pessoas com menos habilidade, evitando com isso que a bola entre na canaleta e que o jogador iniciante perca a sua jogada”, valorizou o empresário.

Novo boliche em breve

Os fãs do boliche terão uma novidade em breve, com um cenário com 16 pistas, número que iguala ao Big Bowl. O empreendimento está em fase de obras no Park Shopping Boulevard, com expectativa de abertura para os próximos 30 dias. “Estamos no término de obra, teremos uma grande estrutura de cozinha, área de eventos, games, mesas de sinucas e pizzaria. Vai ser um ótimo lugar para se divertir, relaxar e confraternizar”, adiantou Sônia Mendes, da Dreams Games e Boliche.

Lugares para jogar boliche em Curitiba

SNC Boliche Bar – (Shopping Ventura) – Rua Itacolomi, 292 – bairro Portão. Dreams Games e Boliche – (Shopping Jardim das Américas) – Av. Nossa Senhora de Lourdes, 63 Strike 7 – Rua Via Veneto, 1979 – Santa Felicidade. Dinna Pizza – Rua Izaac Ferreira da Cruz, 3700 – Sítio Cercado Kinder Park – Av. Caviúna, 548, Atuba Big Bowl – (Shopping & Sports) – Rua Francisco Derosso, 3480 – Bairro Xaxim

