“Urbanização de Curitiba lança edital para ocupação de espaços comerciais em locais estratégicos da cidade”

A Urbanização de Curitiba (Urbs) está com um novo edital aberto para a escolha de permissionários que desejam ocupar espaços comerciais em diversos locais da cidade. Os espaços disponíveis são no Mercado Municipal Capão Raso, Terminal Guadalupe, Praça Miguel Couto (pracinha do Batel), Arcadas do Pelourinho e Rodoviária.

O prazo para o recebimento das propostas é até o dia 31 de outubro, às 13h. As propostas devem ser entregues na sede da empresa, localizada na Avenida Presidente Affonso Camargo, 330, Estação Rodoferroviária, Bloco Central.

A escolha dos permissionários será feita com base na oferta de maior valor. No total, são dez espaços disponíveis para licitação, sendo seis no Mercado Municipal Capão Raso e os demais no Terminal Guadalupe, Praça Miguel Couto, Arcadas do Pelourinho e Rodoviária.

Os valores iniciais de outorga variam de R$ 2.970,00 até R$ 70.344,12. O contrato terá duração de cinco anos e o tipo de ocupação (restaurante, café, comércio, etc) será definido de acordo com as características de cada espaço.

