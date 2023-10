“Baixa procura por vacinas obriga ampliação do horário de atendimento em unidades de saúde de Curitiba”

Ampliação do horário de atendimento em unidades de saúde de Curitiba

A baixa procura da população pelas vacinas obrigou a Secretaria Municipal de Saúde da prefeitura de Curitiba a ampliar o horário de atendimento em dez unidades de saúde da cidade. Nesses locais, o funcionamento acontece de 7h às 20h. A ideia é ampliar, por exemplo, a vacinação contra a gripe, Covid-19 e tuberculose.

Unidades de saúde com horário ampliado

As unidades de saúde que estão com horário ampliado são as que atendem os bairros Sítio Cercado, Tingui, Hauer, Capão da Imbuia, Cidade Industrial de Curitiba, São Francisco, Capão Raso, Guaíra, Santa Felicidade e Tatuquara. A ideia é também que as pessoas possam completar o esquema vacinal contra outras doenças.

Nas unidades, é possível colocar em dia o calendário vacinal para várias doenças. No horário convencional, 103 unidades de saúde da capital realizam a imunização da população. A médica infectologista da Secretaria Municipal de Saúde, Marion Burger, disse que os números ainda não são satisfatórios.

Expectativas para a vacinação em Curitiba

No ano de 2022, Curitiba conseguiu bater as metas de vacinação. Mas neste ano, até agosto, os índices ainda estão abaixo do esperado. A expectativa é de que indicadores ainda podem melhorar. A especialista que atua na secretaria apontou a importância de se vacinar.

Índices de vacinação em Curitiba

Nos oito primeiros meses, para o rotavírus, o índice de vacinação chegou a 84%; a meningocócica C, 82%; pentavalente, 81%; pneumo 10, 83%; pólio VIP, 82%; febre amarela, 83%; VTV, 93%; hepatite A, 88%; varicela D1, 88%; e tríplice viral D2, 85%. As metas para as vacinas são de 95% e, no caso da BCG e rotavírus, o objetivo é de, no mínimo 90%.

Cobertura vacinal contra a gripe e Covid-19

Neste ano, 425 mil pessoas foram vacinadas em Curitiba com a bivalente, para proteger contra a gripe e a Covid-19. Porém, a cobertura está em 28%, bastante abaixo do ideal. A médica realizou um apelo para que a população não deixe de se imunizar.

Iniciativas da prefeitura de Curitiba

Neste ano, a prefeitura de Curitiba realizou horários estendidos de vacinação em duas ocasiões, além de ter promovido um outro Dia D nas unidades que abriram aos sábados. As equipes da secretaria aplicaram cerca de 17 mil doses de imunizantes nessas campanhas.

