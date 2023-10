“Evento de adoção Amigo Bicho: adote um pet no Mercado Municipal Capão Raso neste sábado!”

Adoção de Pets no Mercado Municipal Capão Raso

Quem quiser adotar um pet pode ir ao Mercado Municipal Capão Raso neste sábado (21/10). A Rede de Proteção Animal vai promover a 9ª edição do evento de adoção Amigo Bicho em 2023. A iniciativa gratuita da Prefeitura de Curitiba será no espaço de eventos do mercado, das 10h às 16h.

Esta edição vai contar com 20 cães castrados, vacinados e microchipados à espera de adoção. Os animais foram socorridos pela Unidade de Resgate Animal e estão abrigados pela Prefeitura de Curitiba, recebendo cuidados e treinamentos com comandos básicos.

Oportunidade de dar um lar para os cães

“Essa é mais uma oportunidade para as pessoas darem um lar para esses cães. Muitos dos animais que estarão no evento foram resgatados das ruas pelo serviço de Ambulância Veterinária, foram abandonados em situação de maus-tratos e agora estão aptos para serem adotados”, explica Sueli Sasaoka, chefe da Divisão de Monitoramento e Proteção Animal.

Para levar um dos cães para casa, basta apresentar documentos de identificação e comprovante de residência, além de assinar um termo de adoção responsável.

Microchipagem gratuita

Quem for ao Mercado Municipal Capão Raso no sábado (21/10) também vai poder colocar o chip de identificação do pet gratuitamente. Os veterinários da Rede de Proteção farão a implantação na hora, mediante cadastro prévio no site. Haverá 330 microchips para implantação.

Com o dispositivo, o animal fica identificado e o número do chip é vinculado ao cadastro do responsável, podendo ser encontrado em caso de fuga. Saiba mais sobre a microchipagem.

Cães bem cuidados

Com tantos cães bem cuidados à disposição, muitas pessoas vão aos eventos sem o objetivo de adotar, mas acabam levando um pet para casa. Esse foi o caso de Guilherme Monteiro, de 29 anos, que foi até o Amigo Bicho para microchipar a sua outra cadela e voltou para casa com dois pets.

“Eu não tinha nenhum plano de adotar mais um pet, mas a Monalisa se deu tão bem com a minha outra cachorra que adotei ela também. É muito legal isso, as pessoas vão lá só para olhar os cães e não conseguem sair sem adotar, eles são muito bonitinhos”, conta Guilherme, que em uma edição passada do Amigo Bicho adotou a Monalisa, hoje com 4 meses de idade.

Serviço: 9ª edição do evento de adoção Amigo Bicho

Data: 21/10 (sábado)

Horário: das 10h às 16h

Local: Mercado Municipal Capão Raso (Rua Otto Cabel 51, Novo Mundo).

Fonte: cgn.inf.br