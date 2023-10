“Descubra quanto custa ser permissionário nos espaços da Prefeitura de Curitiba!”

<title>Urbanização de Curitiba - Notícias</title> <h1>Urbanização de Curitiba</h1> <h2>Quanto custa ser permissionário nos espaços da Prefeitura de Curitiba? Veja!</h2> A Urbanização de Curitiba (Urbs) lançou edital para escolha de permissionários para a ocupação de espaços comerciais em diversos locais da cidade. Mas afinal, quanto a prefeitura cobra de aluguel de lojas nestes espaços? Depende do lugar. O preço varia de R$ 2.900 mil a R$ 70 mil. <h3>Mercado Municipal do Capão Raso</h3> <ul> <li>Loja n.º 17 – bloco 01 – R$ 25.608,00</li> <li>Loja nº 25 – bloco 01 – R$ 7.467,50</li> <li>Loja nº 39 – bloco 01 – R$ 40.590,00</li> <li>Loja nº 51 – bloco 02 – R$ 7.897,60</li> <li>Banca nº 30 – R$ 5.940,00</li> <li>Banca nº 40 – R$ 2.970,00</li> </ul> <h3>Terminal do Guadalupe</h3> <ul> <li>Loja nº 22 – R$ 10.356,60</li> </ul> <h3>Praça Miguel Couto (Pracinha do Batel)</h3> <ul> <li>Café do Batel – R$ 22.723,29</li> </ul> <h3>Arcadas do Pelourinho</h3> <ul> <li>Loja nº 02 – R$ 6.403,20</li> </ul> <h3>Rodoviária</h3> <ul> <li>Loja nº LT01 – R$ 70.344,12</li> </ul> Clique <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">aqui</a> e veja o edital. Confira as <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Notícias de Curitiba e Região</a> na Gazeta do Bairro. Publicado em 19 out 2023, às 21h52.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: ric.com.br