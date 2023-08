Urbanização de Curitiba lança edital para ampliar serviço de recarga de cartão transporte nos terminais da cidade

A Urbanização de Curitiba (Urbs) amplia serviço de recarga de créditos do cartão transporte nos terminais de integração

A Urbanização de Curitiba (Urbs) lançou um edital para a compra de 35 máquinas com o objetivo de ampliar o serviço de recarga de créditos do cartão transporte nos terminais de integração da capital. Atualmente, o serviço já está disponível em 13 terminais e a intenção é expandi-lo para todos os 22 terminais da cidade até o final do ano.

A ampliação do serviço tem como objetivo facilitar o acesso dos usuários à recarga do cartão transporte, uma vez que cerca de 80% das passagens já são pagas com cartões, incluindo cartões de transporte, de débito, crédito e outros dispositivos de aproximação, como celulares e relógios inteligentes.

Terminais de integração: pontos estratégicos para o transporte coletivo

Os terminais de integração são locais de grande circulação de passageiros e recebem boa parte dos quase 600 mil usuários do transporte coletivo da capital por dia. Atualmente, o serviço de compra de créditos já está disponível nos terminais Bairro Alto, Barreirinha, Cabral, Carmo, Capão da Imbuia, Capão Raso, Campo Comprido, CIC, Pinheirinho, Santa Cândida, Santa Felicidade, Sitio Cercado e Tatuquara. Os terminais Boa Vista, Portão, Centenário, Oficinas, Caiuá, Campina do Siqueira, Fazendinha, Boqueirão e Hauer também devem ganhar pontos de venda.

Com a aquisição das máquinas, todas as bilheterias dos terminais da cidade terão venda de crédito do cartão transporte. A quantidade de equipamentos em cada terminal dependerá do porte, fluxo de pessoas e quantidade de entradas.

A recarga no terminal é gratuita e pode ser realizada com pagamento em dinheiro. Segundo Vilson Kimmel, gestor da área de Tecnologia da Informação da Urbs, até o final do ano também serão implantadas as formas de pagamento de débito e crédito nestes locais.

Pregão eletrônico para aquisição das máquinas

As máquinas serão adquiridas por meio de um pregão eletrônico que terá a participação exclusiva de micro e pequenas empresas. As propostas serão recebidas através da Internet no Portal de Compras da Prefeitura Municipal de Curitiba, no dia 14/08/2023 das 14h às 15h. Os lances serão recebidos pela mesma plataforma, das 15h05 às 15h35. O valor máximo total para a aquisição será de R$ 42.796,50 e a entrega das máquinas deverá ser feita em até 60 dias após a assinatura do contrato. Mais detalhes do edital podem ser conferidos aqui.

Outras formas de aquisição de créditos do cartão transporte

Além da recarga nos terminais de integração, o usuário possui várias outras formas de adquirir créditos do cartão transporte, como via whatsapp, aplicativos, lojas físicas e também pela internet. Confira aqui onde carregar seu cartão transporte.

Fonte: cgn.inf.br