Terminal do Boqueirão: 75% do telhado já possui painéis fotovoltaicos e geração de energia sustentável está cada vez mais próxima

Painéis fotovoltaicos no Terminal do Boqueirão: uma solução sustentável

Os painéis fotovoltaicos estão revolucionando a forma como utilizamos a energia elétrica. No Terminal do Boqueirão, em Curitiba, essa tecnologia já ocupa 75% do telhado, gerando energia limpa e renovável para abastecer o local.

Instalação em andamento

Para que a instalação seja concluída, ainda serão trocadas 500 telhas da cobertura, o que representa cerca de 2 mil metros quadrados da área do telhado. Até o momento, já foram instalados 532 dos 756 painéis fotovoltaicos previstos.

Os trabalhos são realizados durante a madrugada, no período da meia-noite às 5h, para não atrapalhar o fluxo de passageiros no terminal.

Acompanhamento técnico

Nesta sexta-feira (11/8), o diretor de Eficiência Energética e Geração de Energias Renováveis da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, João Carlos Fernandes, juntamente com engenheiros da empresa responsável pela obra e técnicos da Prefeitura de Curitiba, realizaram uma vistoria técnica para acompanhar o andamento dos trabalhos.

A fiscalização das instalações dos sistemas fotovoltaicos nos terminais Boqueirão, Pinheirinho e Santa Cândida é realizada diuturnamente por uma equipe de engenheiros e técnicos especializados.

Impacto das chuvas e combate ao aquecimento global

Além de avaliar os detalhes técnicos da obra, a equipe também está analisando o impacto das chuvas intensas sobre as instalações do sistema fotovoltaico. O aumento das chuvas é uma das consequências da elevação da temperatura global, que é combatida por meio da geração de energia sustentável.

Prazo de execução e geração de energia

Devido às condições climáticas e algumas adequações do projeto, o prazo de execução da obra foi estendido. No entanto, a previsão é que a instalação seja concluída em três meses, começando a gerar energia que será distribuída para prédios públicos da Prefeitura de Curitiba.

Telhas estruturalmente preparadas

Todas as telhas novas instaladas no terminal do Boqueirão foram dimensionadas estruturalmente para receber diretamente sobre elas as estruturas de suporte e os módulos fotovoltaicos. Essa forma de instalação permite que as estruturas dos módulos fiquem menos aparentes, sem prejudicar a geração de energia.

Utilização de guindastes e plataformas elevatórias

A instalação das telhas e das estruturas de suporte dos módulos é realizada de forma rápida e eficiente com o auxílio de guindastes de grande porte e plataformas elevatórias especiais. Esses recursos facilitam o transporte dos módulos fotovoltaicos até a cobertura do terminal.

Curitiba Mais Energia: sustentabilidade em ação

O projeto Curitiba Mais Energia tem como objetivo promover a sustentabilidade por meio da geração de energia renovável. Além do Terminal do Boqueirão, as obras também estão em andamento nos terminais Santa Cândida e Pinheirinho.

Terminal Santa Cândida

No Terminal Santa Cândida, a instalação dos 900 módulos de painéis fotovoltaicos já foi finalizada, juntamente com os trabalhos na sala elétrica. Atualmente, está em andamento a aprovação dos projetos para a execução da subestação de energia.

Terminal Pinheirinho

No Terminal Pinheirinho, serão instalados 1.386 módulos fotovoltaicos e substituídas 2.275 telhas da cobertura. Os pilares metálicos estão recebendo proteção em concreto para garantir a durabilidade do sistema solar fotovoltaico. Esse serviço já está 80% concluído.

Terminais solares em Curitiba

Ao todo, nos três terminais de ônibus com obras do projeto Curitiba Mais Energia, estão sendo instalados cerca de 3,5 mil painéis fotovoltaicos, com capacidade máxima instalada para gerar 1,5 megawatts-hora de energia. Somando-se a energia gerada pela Pirâmide Solar de Curitiba e pelos outros projetos do programa, será possível suprir cerca de 60% do consumo dos prédios públicos da Prefeitura.

Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: busaocuritiba.com