Homem é esfaqueado pelo cunhado e é levado ao hospital em estado grave

O crime aconteceu na noite desta sexta-feira (11)

Por Rodrigo Schievenin e Eliandro Santana em 11 de agosto, 2023 as 19h55.

Um homem, de 38 anos, foi esfaqueado pelo cunhado e foi levado ao hospital em estado grave, na noite desta sexta-feira (11). O crime aconteceu na Rua João Antônio Culpi, no bairro Pinheirinho, em Curitiba.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima estava brigando com a esposa, quando o irmão dela decidiu intervir na situação.

Não há informações sobre o que motivou a briga entre o casal.

O marido foi encaminhado ao Hospital do Trabalhador.

Fonte: www.bandab.com.br