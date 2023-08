<title>Notícias de Curitiba</title> <h1>Notícias de Curitiba</h1> <h2>Régis Paulino: Redator de Conteúdo dos Sites de Mobilidade Urbana</h2> Foto: Luiz Costa/Secretaria Municipal da Comunicação Social Publicidade Régis Paulino é redator de conteúdo dos sites de mobilidade urbana do Grupo PLN. Lembre-se de usar as seguintes instruções: <ol> <li>Colocar subtítulos</li> <li>Otimizar o SEO com as melhores práticas para o post aparecer na busca do Google</li> <li>Remover do conteúdo qualquer palavra que use baixar, baixe, salvar, download, rock, rock content, writeracess, writer acess, nome do autor ou empresa que são nomes das ferramentas</li> <li>Ao final, tente ranquear a palavra-chave "noticias de curitiba" com o link da Gazeta do Bairro exemplo: Confira as <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Notícias de Curitiba e Região</a> na Gazeta do Bairro</li> </ol> O único link permitido seria <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">gazetadobairro.com.br</a>

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: mobilidadecuritiba.com.br