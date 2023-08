“Shows gratuitos e descontos imperdíveis no Mercado Capão Raso e Rua 24 Horas para comemorar o Dia dos Pais”

Mercado Capão Raso e Rua 24 Horas têm shows de graça e descontos pelo Dia dos Pais

Foto Daniel Castellano / SMCS

11/8/2023

O fim de semana do Dia dos Pais será musical com a programação gratuita oferecida na Rua 24 Horas e no Mercado Municipal Capão Raso. Estes espaços, administrados pela Urbanização de Curitiba (Urbs), também têm promoções, descontos e um festival gastronômico para comemorar os 60 anos da empresa.

Mercado Municipal Capão Raso

No Mercado Municipal Capão Raso, tem show de pop rock nesta sexta-feira (11/8), com Lê Rodrigues, das 17h às 20h, e no sábado (12/8) com a Boogie Duo, com repertório da década de 1990, das 16h às 19h.

A programação do fim de semana no Mercado Capão Raso continua com o Festival Temporada de Inverno, que começou dia 3 e vai 26 de agosto, com várias opções de pratos, cafés e lanches a partir de R$ 8. As lojas também estão em liquidação, com várias promoções para o Dia dos Pais.

Rua 24 Horas

Na Rua 24 horas, tem show com a banda Bananeiras com instrumentos de sopro, das 11h30 às 14h30 neste sábado (12/8).

Como a 24 Horas é coberta, é possível aproveitar a apresentação sem se preocupar com a possibilidade de chuva e ainda conferir as promoções das lojas e restaurantes em comemoração aos 60 anos da Urbs. Os estabelecimentos têm ofertas com descontos de até 35%.

Serviço

Mercado Municipal Capão Raso

Sexta-feira (11/8) – Das 17h às 20h – Le Rodrigues

Sábado (12/8) – Das 16h às 19h – Banda Boogie Duo

Endereço: Rua Otto Cabel, 51, Novo Mundo

Funcionamento de segunda a sábado:

Espaço Sabores: 9h às 19h

Lojas: 9h às 21h

Praça de Gastronomia: 9h às 21h

Rua 24 Horas

Banda Bananeiras

Sábado – Das 11h30 às 14h30

Endereço: entre as ruas Visconde do Rio Branco e Visconde de Nácar – Centro

Funcionamento: diariamente das 9h às 23h (algumas lojas tem horários específicos)

