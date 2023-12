“UPA Sítio Cercado reabre após três semanas de obras de revitalização”

Reabertura da UPA Sítio Cercado

Reabertura da UPA Sítio Cercado

Revitalização da unidade

A UPA Sítio Cercado reabriu suas portas nesta segunda-feira (18) após passar por três semanas de obras de revitalização. Durante esse período, foram realizados pequenos reparos, manutenções gerais, pintura interna e externa, revisão hidráulica, revisão elétrica e troca de algumas portas e bate-macas. Além disso, a área de classificação de risco dos pacientes foi individualizada com a implementação de divisórias. Essa revitalização demonstra o cuidado da Prefeitura de Curitiba com os equipamentos e a saúde da população.

Atendimento de qualidade

A UPA Sítio Cercado é responsável por atender, em média, 3,3 mil pessoas por mês. A secretária municipal da Saúde de Curitiba, Beatriz Battistella, ressalta o compromisso em oferecer o melhor atendimento aos usuários. Os primeiros pacientes atendidos após a reabertura aprovaram as mudanças, destacando a rapidez no atendimento, o aumento no número de cadeiras e a ampliação do espaço físico.

Opiniões positivas

Diversos pacientes e funcionários também elogiaram as melhorias realizadas na UPA Sítio Cercado. Andreza Miranda da Paz, líder de equipe de vendas, destacou a pintura nova e o ambiente mais amplo. Eliandra de Godoy, auxiliar de cozinha, ressaltou a agilidade no atendimento e a sensação de espaço amplo. O casal de influenciadores digitais, Matheus Ramos e Bianca de Oliveira, também aprovou as mudanças, mencionando que o ambiente ficou menos abafado.

Período de obras

Enquanto a UPA Sítio Cercado esteve fechada para as obras, a Central do Samu 192 e as outras oito UPAs do município, como as do Boqueirão e do Pinheirinho, absorveram a demanda de atendimentos. Casos leves também foram encaminhados para a Central Saúde Já, que funciona por telefone nos horários especificados.

