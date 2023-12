Terça-feira ainda será de calor, mas com máxima menos ‘desagradáveis’ e chance para chuva em Curitiba

Segundo o meteorologista Paulo Barbieri, do Simepar, pelo calor ainda não se descarta a ocorrência de chuvas fortes no decorrer do dia.

Para receber as principais informações do dia pelo WhatsApp entre no grupo do Portal Nosso Dia clicando aqui. Siga o Nosso Dia no Instagram, Facebook e Twitter

A terça-feira ainda será de calor em todo o Paraná

Entretanto, a temperatura máxima para Curitiba e Região Metropolitana ficará um pouco mais agradável, ficando na faixa dos 26°C. Ontem, foi registrada a temperatura de 31,4°C na capital.

Segundo o meteorologista Paulo Barbieri, do Simepar, pelo calor ainda não se descarta a ocorrência de chuvas fortes no decorrer do dia.

“Nesta terça-feira, tempo estável em todas as regiões paranaenses pela manhã. Entretanto, a partir da tarde, áreas de instabilidade, associadas à presença de um sistema de baixa pressão, causam pancadas de chuvas com descargas elétricas. Não se descarta a possibilidade para temporal”, descreveu o meteorologista.

Com máxima de 26°C, a mínima para esta terça-feira será de 17°C.

Lembre-se de usar as seguintes instruções:

Colocar subtítulos Otimizar o SEO com as melhores práticas para o post aparecer na busca do Google Remover do conteúdo qualquer palavra que use baixar, baixe, salvar, download, rock, rock content, writeracess, writer acess, nome do autor ou empresa que são nomes das ferramentas Ao final, tente ranquear a palavra-chave “noticias de curitiba” com o link da Gazeta do Bairro exemplo: Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro

O único link permitido seria gazetadobairro.com.br

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: nossodia.com.br