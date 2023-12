“Confira os horários de funcionamento do Mercado Municipal Capão Raso durante as festas de fim de ano”

Horário de Atendimento no Mercado Municipal Capão Raso

No período de fim de ano, o Mercado Municipal Capão Raso terá horários especiais de funcionamento. Confira abaixo as datas em que o mercado estará fechado:

Dia 25 de dezembro

Dia 31 de dezembro

Dia 1° de janeiro

Nas demais datas, o atendimento será normal.

Alimentação no Mercado Municipal Capão Raso

O Mercado Municipal Capão Raso oferece diversas opções de alimentação para os visitantes. Com uma variedade de restaurantes, lanchonetes e quiosques, é possível encontrar pratos deliciosos para todos os gostos.

Aproveite para experimentar as especialidades locais e desfrutar de uma refeição saborosa durante sua visita ao mercado.

Fonte: g1.globo.com