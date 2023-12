Trânsito em meia pista na Estrada da Graciosa: obras de recuperação avançam

<title>Trânsito em meia pista na Estrada da Graciosa</title> <h1>Trânsito em meia pista na Estrada da Graciosa</h1>

<h2>Bloqueio parcial na importante ligação entre Curitiba e o Litoral paranaense</h2> Nesta terça-feira (19), a Estrada da Graciosa, que é uma importante ligação entre a Região Metropolitana de Curitiba e o Litoral paranaense, terá um ponto de bloqueio parcial. Essa medida é necessária para a conclusão de uma obra, de acordo com o DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem). <h2>Tráfego em meia pista no km 11, em Morretes</h2> Ontem (18), a rodovia histórica ficou totalmente bloqueada das 7h às 18h, devido às obras. Hoje, no entanto, o trânsito irá fluir em meia pista, na altura do km 11, em Morretes. <h2>Implantação de bueiro para escoamento de águas</h2> As equipes do DER/PR estão trabalhando na implantação de um bueiro no trecho. Essa intervenção é necessária para garantir o escoamento de águas sob a rodovia, preservando o talude que foi danificado pelas fortes chuvas no início do ano e já foi recuperado. <h2>Outros serviços de drenagem serão realizados</h2> Ao longo dos próximos dias, serão realizados outros serviços no sistema de drenagem da Estrada da Graciosa, porém sem interferir no tráfego de veículos. <h2>Previsão de conclusão da obra nesta semana</h2> A previsão é que todas as atividades da obra de recuperação da rodovia sejam concluídas ainda nesta semana. Confira as <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Notícias de Curitiba e Região</a> na Gazeta do Bairro.

Fonte: paranaportal.uol.com.br