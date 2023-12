“Jovem de 18 anos é brutalmente assassinado a tiros em Curitiba: Polícia pede ajuda da população”

Execução de jovem de 18 anos choca moradores do bairro Parolin em Curitiba

No início da noite desta segunda-feira (18), mais uma tragédia abalou o bairro Parolin, em Curitiba. Um jovem de apenas 18 anos foi brutalmente executado a tiros, tornando-se a segunda vítima fatal do dia na região. A violência assustou os moradores e deixou a comunidade em estado de choque.

A vítima, cujo nome não foi divulgado, estava na Rua Antônio Parolin Junior, próximo à esquina com a Rua Brigadeiro Franco, quando um criminoso armado de pistola se aproximou e abriu fogo. Mesmo tentando fugir, o jovem foi atingido e acabou caindo na esquina com a Rua Edgard Meira de Vasconcellos. O autor do crime se aproximou e efetuou mais disparos, dessa vez na cabeça do jovem, antes de fugir do local.

Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e policiais militares foram acionados, mas infelizmente, ao chegarem ao local, já encontraram a vítima sem vida. A cena do crime foi isolada para o trabalho da Polícia Científica, que busca esclarecer a motivação e autoria do crime.

Pedimos a colaboração da população

A Divisão de Homicídios solicita a ajuda da população para solucionar esse crime brutal. Caso alguém tenha informações sobre o autor ou autores do crime, pedimos que entre em contato anonimamente através do número 0800 643 1121. Sua identidade será mantida em absoluto sigilo.

Fonte: plantao190.com.br