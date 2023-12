Policial civil é preso em flagrante por roubo de carro e posse de cocaína em Curitiba

Policial civil é preso por roubo de carro em Curitiba

No último domingo (17), um policial civil foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) suspeito de roubar um carro no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. Além disso, durante a abordagem, os policiais encontraram cocaína com o agente.

O roubo

De acordo com a PM, o dono do carro parou para ajudar outro motorista com problemas em seu veículo quando foi abordado pelo policial, que também levou seu celular. Após o ocorrido, os policiais militares foram acionados e iniciaram as buscas pelo veículo roubado.

A captura

Após avistarem o carro trafegando pela Av. Marechal Floriano Peixoto, no bairro Boqueirão, os policiais conseguiram abordar o policial civil. Ao sair do veículo roubado, o agente se identificou como policial e foi encontrado com um revólver. Além disso, uma pequena quantidade de cocaína foi localizada dentro do carro.

Consequências

O policial civil foi encaminhado à Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos de Curitiba (DFRV), onde foi identificado pela vítima do roubo. Em nota à imprensa, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) afirmou que o agente responderá criminalmente e passará por um processo administrativo que pode resultar em demissão. A PCPR ressaltou que não compactua com desvios de conduta e que zela pela manutenção da legalidade, combatendo e punindo quaisquer desvios.

Fonte: nossodia.com.br