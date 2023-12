Policial civil é preso em flagrante por roubo de carro e cocaína: além da esfera criminal, pode ser demitido

<title>Notícias de Curitiba</title> <h1>Policial civil é preso em flagrante por roubo de carro em Curitiba</h1> Um policial civil foi preso em flagrante no bairro Boqueirão, em Curitiba, por policiais militares suspeito de roubar um carro, junto com os documentos e celular da vítima, e estar com cocaína dentro do veículo. A PM confirmou que ele portava um revólver carregado. Em seguida, o desarmaram e durante revista, encontraram cocaína no veículo. Ao falar para a PM que ele estava armado por ser policial civil, o homem foi conduzido para a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos. Em nota, a Polícia Civil disse que o policial detido vai responder criminalmente e também administrativamente, o que pode resultar em demissão. “A PCPR não compactua com desvios de conduta, zelando severamente pela manutenção da legalidade, combatendo e punindo quaisquer desvios”, completa a corporação. <h2>Consequências para o policial</h2> Além da esfera criminal, o policial vai responder administrativamente e pode ser demitido. <h2>Otimização para SEO</h2> Para que este post apareça na busca do Google, é importante seguir algumas práticas de SEO: <ul> <li>Utilize palavras-chave relevantes, como "policial civil", "roubo de carro" e "Curitiba".</li> <li>Elabore um título atrativo e informativo.</li> <li>Inclua subtítulos para organizar o conteúdo.</li> <li>Utilize tags de cabeçalho (h1, h2, h3) para destacar informações importantes.</li> <li>Insira links relevantes para fontes confiáveis, como a <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Gazeta do Bairro</a>.</li> </ul> <h2>Notícias de Curitiba na Gazeta do Bairro</h2> Confira as <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Notícias de Curitiba e Região</a> na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: paranaportal.uol.com.br