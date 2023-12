“UPA Sítio Cercado é reaberta após revitalização, confira as mudanças!”

UPA do Sitio Cercado é reaberta após revitalização

A UPA Sítio Cercado reabriu para atendimentos nesta segunda-feira (18/12), após ficar fechada durante três semanas para obras de revitalização.

Foram feitos pequenos reparos e manutenções gerais, pintura interna e externa, revisão hidráulica, revisão elétrica e troca de algumas portas e bate-macas (proteção de parede usada em ambientes hospitalares). Além disso foi implementada a individualização com divisórias na área de classificação de risco dos pacientes.

A revitalização da UPA Sítio Cercado mostra o zelo da Prefeitura de Curitiba pelos equipamentos e pela Saúde. A unidade atende, em média, 3,3 mil pessoas por mês.

“Zelamos pelos nossos equipamentos para prestar sempre o melhor atendimento aos usuários”, afirmou a secretária municipal da Saúde de Curitiba, Beatriz Battistella.

Opiniões dos pacientes

Os primeiros pacientes da unidade, nesta segunda-feira, aprovaram as mudanças. “O atendimento está mais rápido, tem mais cadeiras, está mais amplo, tem pintura nova”, avaliou a líder de equipe de vendas Andreza Miranda da Paz ao lado do filho Vinícius, de 3 anos, que estava em observação na unidade.

Opinião semelhante teve a auxiliar de cozinha Eliandra de Godoy, de 23 anos. “Foi bem mais rápido dessa vez e o espaço agora ficou amplo”, contou.

O casal Matheus Ramos, 25 anos, e Bianca de Oliveira, 23 anos, ambos influenciadores digitais, aprovou as mudanças. “Antes era mais fechado, mais abafado”, observou Ramos.

Os funcionários também gostaram. “A unidade estava precisando de uma reforma. Ficou melhor para trabalhar e o paciente também se sente melhor”, avalia o médico Genisaré Meister, 35 anos, que trabalha há 5 anos na UPA Sítio Cercado. “Os setores ficaram organizados”, completou.

Período de obras

Durante o período de obras, a Central do Samu 192 e as demais oito UPAs do município, em especial as do Boqueirão e do Pinheirinho, que são mais próximas, absorveram a demanda da UPA Sítio Cercado.

Casos leves também foram atendidos pela Central Saúde Já, pelo telefone 3350-9000, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h, inclusive nos feriados; e sábados e domingos, das 8h às 20h.

