UPA Sítio Cercado reabre após três semanas de obras de revitalização

<title>Reabertura da UPA Sítio Cercado</title> <h1>Reabertura da UPA Sítio Cercado</h1>

A UPA Sítio Cercado foi reaberta para atendimentos nesta segunda-feira (18/12) após ficar fechada por três semanas devido às obras de revitalização. A unidade atende, em média, 3,3 mil pessoas por mês. <h2>Obras de revitalização</h2> Segundo a prefeitura, foram feitos reparos e manutenções gerais, pintura interna e externa, revisão hidráulica, revisão elétrica e troca de algumas portas e bate-macas (proteção de parede usada em ambientes hospitalares). Além disso, foi implementada a individualização com divisórias na área de classificação de risco dos pacientes. <h2>Compromisso com o atendimento de qualidade</h2> “Zelamos pelos nossos equipamentos para prestar sempre o melhor atendimento aos usuários”, afirmou a secretária municipal da Saúde de Curitiba, Beatriz Battistella. <h2>Redirecionamento da demanda</h2> Durante o período de obras, a Central do Samu 192 e as demais oito UPAs do município, em especial as do Boqueirão e do Pinheirinho, que são mais próximas, absorveram a demanda da UPA Sítio Cercado. Casos leves também foram atendidos pela Central Saúde Já, pelo telefone 3350-9000, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h, inclusive nos feriados; e sábados e domingos, das 8h às 20h. <h2>Notícias de Curitiba e Região</h2> Confira as <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Notícias de Curitiba e Região</a> na Gazeta do Bairro. <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">gazetadobairro.com.br</a>

Fonte: paranaportal.uol.com.br