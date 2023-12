“UPA Boa Vista será fechada para reforma por 15 dias: Confira os locais alternativos de atendimento”

<title>Revitalização da UPA Boa Vista</title> <h1>Revitalização da UPA Boa Vista</h1>

A partir da próxima quarta-feira (3), a UPA Boa Vista será fechada para reforma pelo período de 15 dias. A Prefeitura informa ainda que a área da odontologia não será afetada e seguirá em funcionamento. Serão feitos pequenos reparos e manutenções gerais, como revisão hidráulica, revisão elétrica e manutenção preventiva nos equipamentos. A Central do Samu 192 e as demais oito UPAs do município continuam realizando normalmente os atendimentos de urgência e emergência neste período, absorvendo a demanda da UPA Boa Vista. Casos leves também poderão ser atendidos via Central Saúde Já, pelo telefone 3350-9000, de segunda a sexta-feira, das 7h às 22 horas, inclusive nos feriados; e sábados e domingos das 8h às 20h. <h2>Endereço das UPAs de Curitiba:</h2> <ul> <li>UPA Cajuru: Rua Engenheiro Benedito Mário da Silva, 555, Cajuru;</li> <li>UPA Campo Comprido: Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, 3.495, Campo Comprido;</li> <li>UPA Tatuquara: Rua Jornalista Emílio Zolá Florenzano, 835, Tatuquara;</li> <li>UPA CIC: Rua Senador Accioly Filho, 3370, Cidade Industrial;</li> <li>UPA Pinheirinho: Rua Leon Nicolas, s/n esq. com Winston Churchill, Capão Raso;</li> <li>UPA Boqueirão: Rua Professora Maria de Assumpção, 2,590, Boqueirão;</li> <li>UPA Fazendinha: Rua Carlos Klemtz, 1883 – Fazendinha;</li> <li>UPA Sítio Cercado: Rua Dr. Levy Buquéra, 700.</li> </ul>

Fonte: paranaportal.uol.com.br