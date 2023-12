“Horário de funcionamento dos supermercados de Curitiba no Ano Novo: Confira aqui!”

<title>Horário de funcionamento dos supermercados de Curitiba no Ano Novo</title> <h1>Horário de funcionamento dos supermercados de Curitiba no Ano Novo</h1>

<h2>ANGELONI</h2> Em breve. <h2>ASSAÍ ATACADISTA</h2> Em breve. <h2>ATACADÃO</h2> Confira aqui os horários especiais de fim de ano das lojas do Atacadão. No dia 1º de janeiro (Ano Novo) as lojas estarão fechadas. <h2>CARREFOUR</h2> Em breve. <h2>CONDOR</h2> Consulte aqui os horários especiais de atendimento das lojas do Condor neste final de ano. <h2>FESTVAL</h2> Foto: Reprodução/Instagram/Festval <h2>GASPARIN SUPERMERCADO</h2> Em breve. <h2>GIGANTE ATACADISTA</h2> Em breve. <h2>ISABELA SUPERMERCADO</h2> Em breve. <h2>JACOMAR</h2> Em breve. <h2>MAX ATACADISTA</h2> Consulte aqui os horários especiais de Ano Novo das lojas do Max Atacadista. <h2>MERCADO MUNICIPAL DE CURITIBA</h2> Confira os horários especiais de fim de ano do Mercado Municipal de Curitiba. <h2>MERCADO MUNICIPAL CAPÃO RASO</h2> Confira os horários especiais de fim de ano do Mercado Municipal Capão Raso: <ul> <li>30/12 – aberto das 9h às 21h</li> <li>31/12 – fechado</li> <li>1/1 – fechado</li> </ul> <h2>MERCADO REGIONAL CAJURU</h2> <ul> <li>Sábado (30/12) – 7h às 18h</li> <li>Domingo (31/12) – 7h às 12h</li> <li>Dias 1, 2, 3 e 4/1 – Fechado</li> <li>Sexta-feira (5/1) – Retorno horário normal – 7h às 18h</li> </ul> <h2>NACIONAL</h2> Em breve. <h2>POEMA</h2> No dia 31/12, véspera de Ano Novo, o Supermercado Poema funcionará das 8h às 19h. No dia 01/01, estará fechado. <h2>RIO VERDE</h2> Em breve. <h2>SAM'S CLUB</h2> Em breve. <h2>SANTA HELENA SUPERMERCADOS</h2> Em breve. <h2>SUPER MUFFATO</h2> Consulte aqui os horários especiais de Ano Novo das lojas do Super Muffato no Paraná. <h2>SUPERMERCADOS CURITIBA</h2> Em breve. <h2>TRIUNFO SUPERMERCADOS</h2> Em breve. <h2>VALE DO SOL</h2> Em breve. <h2>VILA REAL ATACADO</h2> Em breve.

Fonte: mobilidadecuritiba.com.br